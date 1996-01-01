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Вечер памяти Людмилы Хмелевой
27 января 2008 года после непродолжительной болезни ушла из жизни Людмила Геннадьевна ХМЕЛЕВА. Она была одним из организаторов приморского Центра культуры "Живая этика" в 1990 году. Здесь еженедельно проводились тематические вечера, творческие встречи с деятелями науки и искусства. В первый год образовалась педагогическая секция, которая сейчас продолжает работу в форме Клуба родительской культуры и Школы культуры мира.
<>При её активном участии в Приморье были проведены пять выставок картин Н. К. РЕРИХА, три научно-общественные конференции "Культура ХХI века". Несколько лет издавалась газета "Страна Культура", учрежденная Центром культуры "Живая Этика" в сотрудничестве с Международной лигой защиты Культуры и ДВ отделением Комиссии РФ по делам ЮНЕСКО.
<>Но поверх всех общественных заслуг самым важным для себя званием она считала звание Матери четырех сыновей. Людмила Геннадьевна читала лекции о "Культуре семьи и деторождения", и тысячи женщин всех возрастов благодарны ей за эту науку жизни. Вечер памяти Людмилы ХМЕЛЕВОЙ состоится 5 марта в 18.00 в Синем зале музея им. Арсеньева.
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