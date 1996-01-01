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Голые и смешные
Послезавтра - март. И владивостокские резиденты "Comedy Club" приурочили к началу сезона свой очередной грандиозный проект. В субботу в отеле "Хендэ", в Бриллиантовом зале в 21.00 начнется вечеринка для избранных - Comedy Club Vlad Style VIP. Такое уже было, как мы помним, в прошлом году. Местные резиденты смешили сильных мира сего. Сильным, вроде бы, понравилось. В это раз, будет еще лучше, устроители обещают присутствие московских резидентов..
Ночной клуб "Дежавю" представляет 1 марта первую Дальневосточную премию на лучший minimal techno / tech house микс. Главный победитель выбирается путем голосования на клубном сайте. Среди диджеев будет профи из Нижнего Новгорода - MOONBEAM.
В "Скорпионе" в ночь с субботы на воскресенье пройдет White party, или Белая вечеринка. Вход - 200 рублей. Без флаера - 200.
А завтра, 29 февраля, во Владивостоке будет показан супер-класс художественного раздевания. Известный столичный стриптизер, Черное золото Москвы - Фил де БРАСКО исполнит свои лучшие номера в ночном клубе "Гранд Кафе". Начало в 21:30. Вход - 400 рублей, с клубной картой - 350.
В Приморском академическом театре им. Горького завтра - драма "Наваждение любви" по роману Владимира НАБОКОВА "Камера Обскура". Начало сеанса в 18.00. В Театре ТОФ - постановка пьесы Андрея ПЛАТОНОВА "Дураки на периферии". Начало в субботу в 16.00 на сцене ДОФ.
Когда-то на территории Приморского края процветала загадочная цивилизация чжурчжэней. О ней сложено немало преданий и легенд. Прикоснуться к тайнам некогда великого народа можно будет в эти выходные на выставке "Искусство чжурчжэней: в круге мифа". Место проведения - Приморский музей им. В. К. Арсеньева.
Познавательных и увлекательных вам выходных!
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