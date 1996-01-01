В Хабаровске ставят "Парфюмера"

27 февраля в спортивно-зрелищном комплексе "Платинум арена" в Хабаровске состоится презентация рок-оперы Игоря ДЕМАРИНА "Парфюмер", поставленной по мотивам одноименного нашумевшего романа Патрика ЗЮСКИНДА.

Идея создания музыкального произведения по роману немецкого писателя родилась в 1999 году, когда музыкант и композитор Демарин впервые прочел эту книгу. Работа над созданием оперы началась в том же году. Через некоторое время Демарин предложил поэту-драматургу Юрию РЫБЧИНСКОМУ написать либретто будущего произведения и, как только либретто было закончено, начал создавать отдельные фрагменты. Этот труд был закончен в декабре 2006 года.