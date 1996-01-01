Мужчинам можно немного расслабиться

Ближайшие выходные пройдут под знаком главного мужского праздника - Дня защитника Отечества. Каждое из культурных заведений в своем формате так или иначе коснется темы "Война и мужчина". Например, Владивостокский театр кукол представит на суд маленьких зрителей в субботу сказку "Ястребок". В ней речь пойдет о подвиге, совершенном во время Великой Отечественной войны маленьким бумажным самолетом. Начало спектакля в 12.00.

В Театре молодежи 23 февраля состоится спектакль "Пусть гитара играет". Его действие происходит в наши дни. Но память возвращает героев к событиям последней войны, которые неожиданным образом проявляются в современной жизни. В пьесе Евгения ГАЛЬПЕРИНА и Юрия АННЕНКОВА нашлось место и для героев ВОв, и для нынешних защитников Родины. Начало в 17.00.

Перекликается с темой войны и спектакль "Московский хор", который пройдет на сцене театра им. М. Горького 23 февраля. Тем кто неравнодушен к теме сталинизма и послевоенных лет, будет интересно посмотреть эту замечательную постановку режиссера Вадима ПАРШУКОВА по пьесе Лидии ПЕТРУШЕВСКОЙ.

"Чествование всех мужчин" - так называется вечеринка, намеченная на субботний вечер в "Гранд Кафе". Вход - 350 рублей, по клубной карте - 250.

Бывший ночной клуб "Махаон", а ныне бар "Паллада" в ночь с 22 на 23 февраля запускает проект Jack Daniel's night. Устроители обещают шоу, а также 100 литров легендарного виски по себестоимости. Участвовать же в создании атмосферы будет приглашенный из Санкт-Петербурга ди-джей Паникер. Начало в 23.00.

И еще об одном событии, которое не оставит равнодушными любителей КВНа. Завтра в 18.30 в концертном комплексе "Андеграунд" начнется финальная игра Дальневосточной лиги КВН. На сцену выйдут: сборная ДВГТУ, Next (ВГУЭС), "Абсурд" (УГПИ), "эНФэ" (НФ ВГУЭС).