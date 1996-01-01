500 экземпляров мечты

22 февраля владивостокское издательство "ЛИТ" выпускает в свет альбом "Художники в Сидими, на берегах и островах Приморья". Под его обложкой собрано 60 репродукций работ известных приморских живописцев и графиков, представленных в музее современного искусства "Артэтаж-ДВГТУ" на одноименной экспозиции, открытой 8 февраля.

В альбом вошли репродукции картин Виктора СЕРОВА, Андрея КАМАЛОВА, Виктора ШЛИХТА, Сергея ГОРБАЧЕВА, Жоржа КОЧУБЕЯ, Михаила ПАВИНА, Ильяса ЗИНАТУЛИНА, Евгения ДИМУРА, Александра ПЫРКОВА, Юрия ВОЛКОВА и других.

Как рассказал "ЗР" директор "Артэтажа" Александр ГОРОДНИЙ, и альбом, и выставка посвящены памяти Александра ВОРОБЬЕВА (1952-2007), бывшего начальника морской учебной базы на Сидими, "человека с большим сердцем, открытым для добра и людей", друга дальневосточных художников, прозаиков и поэтов.

...Чтобы мечта стала явью, Александр Городний буквально по копейке собирал деньги на ее воплощение. Когда он обратился к директорам нескольких крупных компаний и двух местных филиалов московских банков с предложением профинансировать издание альбома, те руками и ногами проголосовали "за". Но, когда дело дошло до счетов, бизнесмены открестились от благотворительности, а банкиры, пряча глаза, развели руками: "Нет денег!"

Неожиданный отказ едва не поставил крест на проекте. Между тем речь шла всего лишь о сотне тысяч рублей. В результате смету урезали, а тираж сократили с тысячи до пятисот экземпляров.

Проект профинансировали председатель Приморского союза юристов Сергей БЛЕЕС и директор Тихоокеанской управляющей компании Андрей КОСОЛАПОВ.

Несомненно, альбом обречен на успех. Он пополнит подборку книг и фотоальбомов, посвященных Дальнему Востоку, а в дни проведения саммита АТЭС-2012 может стать своеобразной визиткой Приморья. Жаль, что тираж его мизерный.

И еще. Как стало известно "ЗР", у нашего "Артэтажа" (ул. Аксаковская,12, остановка "Фуникулер") есть шанс стать филиалом Санкт-Петербургского музея современного искусства. Переговоры по этому поводу уже ведутся.