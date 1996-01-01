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Народный приморский сериал уже вышел на экраны края

01 Января 1996, 00:00 | Дальний Восток

"Приготовились! Сцена три - дубль восемь. Мотор, съемка!..." И так - каждый день, кроме понедельника. Автор сценария - Настасья САДЧИКОВА, режиссер-постановщик - Юрий ГОНЧАРОВ, режиссер - Юрий СЕВЕРИН, главный оператор - Владислав ДЕМЬЯНОВ.

Результат работы этой творческой группы можно увидеть на экранах "ОТВ Прим" как раз по понедельникам, утром и вечером. Речь идет о сериале "Здесь начинается день", в котором прослеживается извилистая история взаимоотношений столичной барышни, приехавшей во Владивосток преподавать искусство дефиле, и местного парнишки-телеоператора.

В главных ролях - непрофессиональные актеры Софья КУЛЕШОВА (ведущая одной из местных радиостанций) и Денис МИРОШНИЧЕНКО (видеооператор рекламной студии).

"ЗР"-Диалог" уже писал о том, что "Здесь начинается день" - первый игровой сериал в Приморье, создаваемый местными телевизионщиками в союзе с представителями модельного бизнеса. Так, генеральный продюсер сериала - Анна АПАЛЬКОВА, она же - главный редактор телекомпании "ОТВ-Прим", а сопродюсеры - руководители Ассоциации модельных агентств RED STAR - MAXI-M Светлана ОКСЮЗЬЯН и Жанна СЫЧЕВА. В сериале все трое играют самих себя, поэтому неудивительно, что в сериале точно воссоздана атмосфера закулисной жизни телевидения и модельного агентства со свойственными им интригами.

В сериале множество сюжетных линий, ответвляющихся от главной и пересекающихся между собой. Жанровое разнообразие также присутствует: есть элементы и мелодрамы, и детектива, и боевика. О том, как все это создается, рассказывают участники проекта.

Настасья САДЧИКОВА, сценарист:

- Мы вместе с Юрой Гончаровым садимся и пишем сценарий. Практически каждый день. Работаем одновременно и над главной сюжетной линией, и над эпизодами, и над диалогами. Такая схема - нарушение западных канонов. Там над каждым из этих направлений трудится свой сценарист, но нам так даже интереснее, чувствуешь себя ближе к жизни, ее спонтанности и непредсказуемости. Оглядываемся ли мы на сериальные лекала и штампы, когда создаем сюжет? Да, есть определенные стандарты и правила, по которым производятся сериалы. От этого никуда не уйти. Вместе с тем штампов избежать можно и нужно. Мы стараемся привнести в наше произведение одновременно и романтический флер, и суровую правду жизни, и экшн, и психологизм, и где-то даже натурализм.

Юрий ГОНЧАРОВ, режиссер-постановщик:

- Всего планируется снять 20-25 серий, каждая продолжительностью 24 минуты. Процессы съемки и монтажа идут как бы параллельно. Снимаем несколько сцен, тут же их монтируем. Для производства сериалов это нормально - такое конвейерное соединение процессов съемки и постпродакшн. В съемки, чисто по-русски, закрадывается форс-мажор. К примеру, сегодня снимаем сцену переговоров в модельном агентстве, а ноутбук со сценарием до сих по не привезли, все в замешательстве! В съемках участвуют от 10 до 15 актеров, большинство из них были отобраны по кастингу и не имеют театрального образования. И в этом есть свой резон: изначально сериал планировался как приморский народный. Что из этой затеи получается - можно посмотреть уже сейчас. Знаю ли я, чем все закончится? Конечно, знаю, но не скажу. Смотрите сериал!

Владислав ДЕМЬЯНОВ, главный оператор:

- Съемочный день может длиться с раннего утра и до позднего вечера. Ночные сцены снимаем ночью. Как правило, работаем с тремя камерами. Но если сцены сложные, можем привлекать и дополнительные силы.

Ирина ИЛЬИНСКАЯ, администратор:

- В мои обязанности входит обеспечить съемочный процесс необходимым реквизитом и костюмами. Работаем с различными компаниями за благодарность в эфире. Консультантов не привлекаем, пока в этом не видим необходимости.

Жанна СЫЧЕВА, сопродюсер, директор модельного агентства "Макси-М":

- Взаимоотношения главной героини и героя - Елизаветы Романовой и Артема Арсеньева - это, конечно, важная лирическая составляющая сериала, основное ядро, на которое нанизывается все остальное. Но главное все же не это, а мысль, что Приморье - лучший край не земле и именно здесь начинается день.

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