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Под музыку Шопена
Жизнь больше чем искусство, потому что она правдивее и не делает акцент на чем-то одном. Примерно так можно сформулировать творческое кредо фотохудожника Сергея КИРЬЯНОВА, который стремится создавать свои произведения не в постановочной, а в репортажной манере.
В галерее "АРКА" в эти дни проходит его вторая персональная выставка - "Встречи". В работах представлены повседневные встречи художника с известными и не очень людьми.
1 февраля в Приморском музее им. В. К. Арсеньева в рамках выставки художников и путешественников Павла, Федора и Веры Конюховых можно принять участие в мастер-классе "Как выжить в экстремальных условиях". Ведущий - известный путешественник-экстремал Павел КОНЮХОВ - будет не только рассказывать и давать советы, но и демонстрировать фото и видеоматериалы, снятые во время своих путешествий на Крайний Север, в Австралию, пустыню Гоби и другие экзотические места Земного шара.
В эти выходные Приморская краевая филармония будет открыта для жителей и гостей Владивостока три дня подряд. Завтра, 1 февраля, здесь состоится концерт Тихоокеанского симфонического оркестра под управлением заслуженного артиста России Михаила АРКАДЬЕВА с участием лауреата международных конкурсов Александра ТРОСТЯНСКОГО. Начало в 18.00.
В субботу 2 февраля Приморская краевая филармония ждет юных зрителей на программу "Композиторы-романтики", в которой прозвучат произведения Шумана, Шопена, Листа в исполнении заслуженного артиста России Леонида БУКИНА и Татьяны ЧУМАК. Начало в 12.00 в Малом зале. 3 февраля, в воскресенье, филармония приглашает самых маленьких зрителей на музыкальную сказку "Гадкий утенок" в исполнении заслуженной артистки России Светланы СОКОЛОВОЙ (сопрано), Аэлиты СТЕПАНОВОЙ (ведущая), Веры ЛУГОВЕЦ (партия фортепиано). Начало в 12.00.
Приятных вам выходных!
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