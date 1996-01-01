Большой зал филармонии: третье пришествие

На 1 февраля запланировано торжественное открытие Большого концертного зала Приморской краевой филармонии. Грядущее событие для культуры края, несомненно, значимое и... курьезное: за последние семь месяцев это третья попытка "запустить" Большой зал. Бог хоть и любит троицу, но, тьфу, тьфу, лишь бы на этот раз ничего этому не помешало.

Первый фальстарт

Напомним читателям, что самое первое "официальное" открытие Большого зала на 600 посадочных мест после десятилетней реконструкции филармонии состоялось 28 июля прошлого года во время проведения первого Тихоокеанского экономического конгресса. В честь этого события отпечатали программки праздничного концерта, фойе и сцену украсили букетами стоимостью от двух до четырех тысяч рублей. В зале находились тогдашний министр финансов РФ Алексей КУДРИН, заместитель председателя Совета Федерации Светлана ОРЛОВА и представители местного политического и экономического бомонда.

На церемонии открытия губернатор Сергей ДАРЬКИН с гордостью заявил, что на капитальный ремонт Приморской краевой филармонии из краевого бюджета было выделено 250 миллионов рублей. Публика встретила его слова аплодисментами. А Светлана Юрьевна, оценивая заслуги руководителя края в ремонте очага краевой культуры, перепутала Терпсихору с богиней правосудия, заявив с трибуны, что "вся Фемида будет ему благодарна не один десяток лет". После чего некоторые VIP-зрители едва заметно оглянулись по сторонам.

Месяцы спустя двусмысленная оговорка госпожи Орловой кажется пророческой: у Юрия СТЕПАНЧЕНКО, генерального директора компании "ДВстройсвязькомплекс", четыре года ремонтировавшей филармонию, нынче очень натянутые отношения с правоохранительными органами. (Госзаказчиком "стройки века" выступила администрация ПК через организацию "Примстройзаказчик".

Пока неизвестно, связаны ли проблемы господина Степанченко с ремонтом филармонии, только после отъезда министра Кудрина на Большой зал повесили замок: он оказался не готов для приема зрителей и музыкантов. К примеру, филармония была подключена к городу по временному фидеру и не получала электроэнергию в полном объеме, согласно проекту 450 КВТ. Тому причина - отсутствие отдельной подстанции, которую должны запустить в эксплуатацию то ли в конце 2008 года, то ли в начале 2009-го. Энергетики утверждают, что в данной ситуации в филармонии нельзя было проводить какие-либо мероприятия. Но, как рассказал "ЗР" информированный источник, строителей тогда упросили открыть зал на время концерта. Правда, перед его началом помещение осмотрела неофициальная комиссия и указала на некоторые недостатки.

Облом со второго захода

Вторая попытка официально открыть Большой зал была предпринята 4 сентября 2007 года на "Днях высокой музыки в Приморье". Уже вовсю продавались билеты, когда за неделю до начала мероприятий концерты были перенесены из Большого зала филармонии в ДОФ. Где, мягко говоря, неважная акустика. Причина рекогносцировки оказалась прежней, Большой зал был не готов. По словам и.о. директора Приморской краевой филармонии Елены ВЕРШИНОЙ, "не была проведена приемка зала после реконструкции". Не был подписан Акт приема-передачи и не была произведена оплата за определенную выполненную работу. В результате наши поклонники классической музыки так и не познакомились с интерьером Большого зала и не услышали рояль "Стейнвей", специально приобретенный для филармонии за 120 тысяч евро. А пианистке Наталье Денисенко, прилетевшей из Германии, пришлось играть на "дровах".

- Я летела во Владивосток по приглашению, зная, что меня ждет великолепный инструмент. А мне предложили играть на старом рояле. Мне все равно, в каком зале будут проходить концерты. Для меня главное - это инструмент! - возмущалась тогда пианистка.

Ключ на старт!

Прошло пять месяцев. Сегодня Акт приема-передачи Большого зала все также не подписан. И у Приморской краевой филармонии по-прежнему есть "незначительные" недоделки: не закончено благоустройство территории, не доведена до кондиции оркестровая яма, за кулисами отсутствует канализация. И артисты будут вынуждены в антракте толкаться в очереди в туалет вместе со зрителями. Кроме того, существуют иные проблемы. Тем не менее руководство филармонии решило открыть Большой зал.

- Потому что тянуть эту резину больше нельзя! Наш оркестр вынужден арендовать помещение для репетиций в здании Приморского телевидения. А это сто тысяч рублей в месяц! Наши музыканты и артисты выступают, где только можно: в Пушкинском театре, в ДОФ, в театре "Андеграунд", и зрители порой не знают, что эти мероприятия проводит Приморская филармония. Мы раскручиваем чужие залы и еще платим им за это аренду. За каждый концерт минимум 20-30 тысяч, - рассказала "ЗР" Елена Вершина.

Большой зал открывал перед Приморской филармонией радужные перспективы. В зале великолепная акустика, здесь можно проводить концерты симфонических коллективов, рок-групп и артистов эстрады. А с вводом в эксплуатацию оркестровой ямы в городе возродится опера. Как говорит Елена Вершина, "получив свой зал, мы можем строить глобальные планы".

Итак, если сегодня не случится какое-нибудь ЧП, то уже завтра Большой зал Приморской краевой филармонии распахнет свои двери. Будем надеяться, что надолго.