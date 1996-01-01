25 января в галерее PORTMAY открывается персональная выставка Инны Антоновой "Время писать картины".

Ее живопись поражает широтой жанрового диапазона и разнообразием персонажей - от бытовых деревенских сцен до православных сюжетов, от домового из русских сказок до соседей по улице. Ее картины сюжетны и монументальны, они властно притягивают внимание зрителя и ошеломляют напором пылающего цвета. Инна Антонова из тех свободных счастливцев, которые от природы одарены самобытным художественным видением, мощным изобразительным языком.

Инна Антонова родилась и выросла во Владивостоке, сейчас живет в Ростове Великом, там начался новый период ее творчества - православный. В Ростове Великом она по-настоящему встретилась с духовной родиной. Библейские мотивы, церковная и монастырская традиционная жизнь стали заполнять ее новые полотна.