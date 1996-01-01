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Scorpions возвращается во Владивосток
01 Января 1996, 00:00 | Дальний Восток
Спустя пять с половиной лет немецкая рок-группа Scorpions вновь выступит во Владивостоке. Концерт пройдет 20 апреля в FESCO-Нall в рамках двухнедельного турне по России, которое начнется в Санкт- Петербурге и завершится в Москве. На следующий день Клаус МАЙНЕ и сотоварищи будут петь уже в Хабаровске.
Как сообщил "ЗР" представитель концертного агентства "XXI век" Николай ПОЗДНЯКОВ, во Владивосток "скорпы" прилетят в количестве 30 человек, причем, один из двух самолетов будет отдан под аппаратуру.
Стоимость билетов будет варьироваться от 2 до 8,5 тыс. рублей против 1-6 тыс. рублей в первый приезд.
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