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Скромное обаяние экватора зимы
Праздников, как и денег, никогда не бывает много. Отгремели продолжительные новогодние каникулы, а выходные от этого не утратили своего манящего очарования. Чем же порадует нас ближайший уик-энд?
Музыкой прежде всего. В субботу 19 января в Пушкинском театре музыкальная программа от Приморской краевой филармонии - "Крещение". Тихоокеанский симфонический оркестр под управлением главного дирижера, заслуженного артиста России Михаила АРКАДЬЕВА исполнит произведения Антонина ДВОРЖАКА (концерт для виолончели с оркестром) и Петра ЧАЙКОВСКОГО (концерт №1 для фортепиано с оркестром). Начало в 18.00. Цена билетов 250-400 руб.
На два часа раньше - в 16.00 в Приморском музее им. В. К. Арсеньева начнется концерт "Русские святки" в исполнении ансамбля народной музыки "Традиция". В программе: колядки, щедровки, народные игры, гадание.
Для самых юных зрителей Приморская краевая филармония приготовила детскую музыкальную программу "Про Дуню-ленивицу и снеговика-волшебника". Начало в Малом зале филармонии 19 и 20 января в 12.00. Цена билета 60 руб.
"Белый снег России" - так называется концерт, который состоится 20 января в Артцентре и будет посвящен 90-летию начала Гражданской войны в России. Ведущий - автор-исполнитель Андрей ЗЕМСКОВ. Начало в 16.00.
В театре им. Горького в эти выходные пройдут пользующиеся неизменным успехом "Биндюжник и король" - 19 января и "Поминальная молитва" - 20 января. Начало сеансов в 18.00, цена билетов от 100 до 700 руб.
Не мешает позаботиться о культурной программе и на следующие выходные. Впервые во Владивостоке на сцене Приморского краевого театра кукол будет выступать мобильная театральная компания "М'арт" (Хабаровск). 25 января в 18.00 профессиональный камерный театр покажет семейно-философскую сказку для родителей и детей "Одуванчик". Два года назад в Японии на Международном фестивале для детей и молодежи "Киджимуна" на острове Акинава этот спектакль получил Гран-при. 26 января в 18.00 владивостокцы смогут увидеть премьеру театрального перфоманса "Лав из лав". Заказ билетов по телефону 54-51-21.
К услугам горожан и зимние виды отдыха - катание на коньках. Плодотворных вам выходных.
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