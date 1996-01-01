Музыка на Рождество

Впервые во Владивостоке пройдет "Рождественский фестиваль классической музыки". До 19 января на сцене Пушкинского театра и в Малом зале филармонии пройдут концерты, которые приглашают войти в мир бессмертной музыки, незабываемых сюжетов, героев и феерического круговорота их судеб.

Главный участник фестиваля - Тихоокеанский симфонический оркестр под управлением художественного руководителя и главного дирижера Михаила АРКАДЬЕВА (Москва). Сам Аркадьев в дни фестиваля выступит в двух ипостасях - дирижера и исполнителя на клавире.

В программе фестиваля мировые премьеры двух звезд российского вокала - Татьяны КУИНДЖИ (сопрано, Москва) и Владимира БАЙКОВА (бас-баритон, Москва); концерт ДВОРЖАКА для виолончели с оркестром в исполнении Бориса АНДРИАНОВА (виолончель, Москва); вальсы Иоганна ШТРАУСА; концерт заслуженного артиста России Александра БОРГАРДТА (скрипка, Владивосток); золотые мелодии мюзиклов и оперетт в исполнении солистов Приморской филармонии и другие шедевры классической музыки. Кроме того, музыкальная премьера для самых маленьких "Неуловимый Фунтик" и новогодние утренники с участием Деда Мороза и Снегурочки.

Программа 7 января называется "Рождество", этот концерт можно назвать вечером премьер. Впервые прозвучат оркестровые версии вокального цикла "Петербург" Георгия СВИРИДОВА на стихи Александра БЛОКА, "Свадебные и другие песни" Александра фон ЦЕМЛИНСКОГО и поэмы "К пламени" Александра СКРЯБИНА.

14 января - концерт "Старый Новый год". Великолепная программа предлагается поклонникам популярной оркестровой музыки. Увертюра к оперетте "Летучая мышь" Иоганна ШТРАУСА (сына), его вальсы и польки, и как блестящее завершение - знаменитый "Радецки, марш" Иоганна Штрауса (отца). Во втором отделении концерта музыка, не нуждающаяся в дополнительной рекламе: "Музыкальные иллюстрации к повести Пушкина "Метель" Георгия СВИРИДОВА. На этот раз произведение предстанет перед слушателями в том виде, в каком и задумывалось автором: симфонические картины без привычного литературного дополнения.

Цена билетов на концерты от 100 до 400 руб.