Актуальные темы
Finam
LentaInformNews
Музыка на Рождество
Впервые во Владивостоке пройдет "Рождественский фестиваль классической музыки". До 19 января на сцене Пушкинского театра и в Малом зале филармонии пройдут концерты, которые приглашают войти в мир бессмертной музыки, незабываемых сюжетов, героев и феерического круговорота их судеб.
Главный участник фестиваля - Тихоокеанский симфонический оркестр под управлением художественного руководителя и главного дирижера Михаила АРКАДЬЕВА (Москва). Сам Аркадьев в дни фестиваля выступит в двух ипостасях - дирижера и исполнителя на клавире.
В программе фестиваля мировые премьеры двух звезд российского вокала - Татьяны КУИНДЖИ (сопрано, Москва) и Владимира БАЙКОВА (бас-баритон, Москва); концерт ДВОРЖАКА для виолончели с оркестром в исполнении Бориса АНДРИАНОВА (виолончель, Москва); вальсы Иоганна ШТРАУСА; концерт заслуженного артиста России Александра БОРГАРДТА (скрипка, Владивосток); золотые мелодии мюзиклов и оперетт в исполнении солистов Приморской филармонии и другие шедевры классической музыки. Кроме того, музыкальная премьера для самых маленьких "Неуловимый Фунтик" и новогодние утренники с участием Деда Мороза и Снегурочки.
Программа 7 января называется "Рождество", этот концерт можно назвать вечером премьер. Впервые прозвучат оркестровые версии вокального цикла "Петербург" Георгия СВИРИДОВА на стихи Александра БЛОКА, "Свадебные и другие песни" Александра фон ЦЕМЛИНСКОГО и поэмы "К пламени" Александра СКРЯБИНА.
14 января - концерт "Старый Новый год". Великолепная программа предлагается поклонникам популярной оркестровой музыки. Увертюра к оперетте "Летучая мышь" Иоганна ШТРАУСА (сына), его вальсы и польки, и как блестящее завершение - знаменитый "Радецки, марш" Иоганна Штрауса (отца). Во втором отделении концерта музыка, не нуждающаяся в дополнительной рекламе: "Музыкальные иллюстрации к повести Пушкина "Метель" Георгия СВИРИДОВА. На этот раз произведение предстанет перед слушателями в том виде, в каком и задумывалось автором: симфонические картины без привычного литературного дополнения.
Цена билетов на концерты от 100 до 400 руб.
Новости тематики
- Ким Ки Дук раскинул свою "Сеть" на "Краю света"
- Актер Стивен Сигал просится жить на Дальнем Востоке России
- Стивен Сигал приедет на сахалинский "Край света"
- Крым подключится к культурной программе Восточного экономического форума в Приморье
- Дальневосточники поставили мюзикл про Тимура и Амура
- Леонардо Ди Каприо публично поблагодарил якутов за "Оскар"
- Фестиваль японского кино пройдет в Петропавловске-Камчатском
- Сахалин грезит Голливудом
- В Камчатском крае прошел традиционный праздник "День вулкана"
- Мирей Матье не приедет во Владивосток
Новости раздела
- Лучшая доля рода Коротаевых
- Определены даты Сахалинского международного кинофестиваля "Край света"
- В Приморье в Ночь музеев откроются новые выставки и экскурсионные маршруты
- Горячий привет с Севера
- У мольберта - Наталья Гончарова
- Фестиваль "Территория. Сахалин" станет мультижанровым
- На Сахалине идет первый в России фестиваль телевизионных фильмов
- 7 тысяч зрителей побывали на празднике открытия "Берингии-2018" на Камчатке
- В Магадане вышел в свет трехтомник выдающегося дальневосточного прозаика
- На Чукотке пройдёт первый окружной фестиваль родных языков
Комментарии
- Правила пользования функцией «Комментарии» на сайте Zrpress.Ru
- Запрещается:
- Нецензурная брань.
- Личные оскорбления в любом виде.
- Высказывания расистского толка, призывы к свержению власти насильственным путем, разжигание межнациональной розни.
- Проявления религиозной, расовой, половой и прочей нетерпимости или дискриминации.
- Публикация сообщений, наносящих моральный или любой другой урон любому лицу (юридическому или физическому).
- Использовать в имени (нике) адреса веб-сайтов, грубые и нецензурные выражения.
- Совершать любые попытки нарушения нормальной работы функции «Комментарии» и сайта.
- Осуществление прямой рекламы в сообщениях.
- Помещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, а также нечестные приемы ведения дискуссий.
- Мнения авторов комментариев может не совпадать с мнение авторов материалов и администраторов сайта. Администраторы имеют право удалить, отредактировать, перенести или закрыть любое ваше сообщение в любое время по своему усмотрению. Оставляя сообщение в «Комментариях», будьте взаимно вежливы и культурны, старайтесь не нарушать установленный порядок.
Популярно
- Путин готов вмешаться и смягчить пенсионную реформу
- Недвижимость в Приморье резко подешевела
- Выпускникам Дальнего Востока дают задания по ЕГЭ, которые практически невозможно выполнить
- Бизнес заставят избавляться от пенсионеров, сердечников, метеозависимых и так далее
- На Дальнем Востоке уже продается топливо по 100 рублей за литр
- "Дайте мне хоть раз съездить на рыбалку перед смертью"
- "Люди кипели от возмущения"
- Хабаровские единороссы определились с кандидатом в губернаторы
- В правилах размещения банковских вкладов произошли существенные изменения
- Приморская недвижимость резко подешевела