Мария Холмогорова и ее ангелы

В галерее современного искусства "Арка" с 20 декабря 2007-го по 26 января 2008 года работает выставка Марии ХОЛМОГОРОВОЙ "Образ времени".

Иду с выставки Марии Холмогоровой и ловлю себя на том, что улыбаюсь. С чего бы это? В нашей сумасшедшей жизни не до блаженных улыбок. А-а, это из-за ангелов, витающих над городом, - две смешные девчонки с крылышками сидят на проводах над Владивостоком. Я видела это место на ее картинах.

После картин Холмогоровой на душе становится легко и радостно. Эти переходящие улицу люди, бредущие по мосткам женщины и дети, стоящий посреди площади в окружении голубей коренастый мужчина с фотоаппаратом, это холодящее душу космическое небо над художницей с мольбертом и уютной собачкой - мы их видим каждый день, но Маша наполняет обыденность новым смыслом. Так видят мир дети, наполняя каждую мелочь радостью постижения неведомого. Это все про людей. Про их суету и беспомощность, доброту и наивность. Да, я это все узнаю, но вижу как будто первый раз. В этом феномен Маши. Детская радость видения мира и мудрость взрослого. Чувствуется, что художник, по крайней мере в момент творчества, счастлив.