Человек, как бабочка, всегда тянется к свету

Известный дизайнер, фотохудожник, график, участник фотоэкспедиции по Тибету Виктор ХМЕЛИК презентовал фотокалендарь на 2008 г. для компании сотовой связи АКОС в галерее "Арка".

На открытии выставки автор рассказал притчу: "Идут два друга навстречу солнцу. Один - по шоссе, другой - по обочине. Продирается сквозь буреломы, возмущается тем, как сурова жизнь и критикует того, кто идет по асфальту: мол, ты жизни, не знаешь. А тот, что идет по хорошей дороге, сворачивать с нее не хочет, ему и так хорошо. Человек, как бабочка, - считает он, - что бы ни происходило, его постоянно тянет к свету. В новом календаре я реализовал, как мне кажется, удачную тему - некое взрослое LEGO. Из различных природных материалов, над которыми потрудились Море, Небо и Солнце, были созданы объекты, приносящие людям душевное равновесие, радость, благополучие."

Из обточенных морем деревяшек , из винтиков от старых часов, пробок от бутылок и ракушек художник сотворил солнце (прекрасный объект для медитаций), самолет (помогает в ситуациях, связанных с карьерным ростом), древо Праздников и другие очень важные для обретения счастья вещи.