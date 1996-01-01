www.zrpress.ru
Курсы валют ( )
USD: 63.14 р. 100 JPY: 57.02 р.
EUR: 73.47 р. 10 CNY: 94.87 р.
Индексы ( )

|

Актуальные темы

Finam

Новости finance.comon.ru

LentaInformNews

Культура
Распечатать

Афиша. За неделю до Нового года

01 Января 1996, 00:00 | Дальний Восток

Кто-то будет отмечать в эти выходные День энергетика (22 декабря), а кто-то готовиться к празднованию католического Рождества (в ночь с 25 на 26 декабря). Многие займутся шоппингом в преддверие новогоднего застолья. А будут и те, кто привычно продолжат свой дрейф по жизни, прожигая ее в ночных клубах и увеселительных заведениях Владивостока. Что же ожидает их там в ближайший уик-энд?

21 декабря, то есть завтра, в клубе "Скорпион" откроется проект "Цунами", воплотивший в себя такие музыкальные стили, как progressive house, progressive trance, tech trance и breaks. Представлен проект четырьмя ди-джеями со звучными именами: Fisherman, Koshey, Matveev, Malый. Вход - 200 руб., по флаеру - 150. Фейс-контроль демократичный.

В BSB 22 декабря концерт благовещенской группы "Блокада сердца". По информации организаторов, группа еще достаточно молодая, но уже имеющая серьезный багаж за спиной. На протяжении своей истории группа неоднократно выступала на дальневосточных рок-фестивалях, давала сольные концерты в залах и клубах.

Последняя в этом году вечеринка от проекта TYSA.RU пройдет в воскресенье в "Oblic Amorale" и будет она, судя по интригующим заявлениям организаторов, жутко аморальной. Так и называется "Aмоrale party, или История новогодней оргии". Обещано, что "вечеринка продлится от полуночи и до обеда... Пока не кончатся силы...". Музыка в лице ди-джеев Pravd(ы), Taxup(а) и Micke(а). Вход - 400 руб., по флаерам - 300 руб.

В театрах Владивостока предновогоднего затишья вроде бы не наблюдается. 21 декабря на сцене Приморского театра молодежи мелодрама "В этом милом старом доме" по пьесе Алексея АРБУЗОВА. 22 декабря в Приморском академическом театре им. М. Горького французская комедия положений "Мою жену зовут Моррис", 23 декабря - музыкальный спектакль "Биндюжник и Король" по мотивам произведений Исаака БАБЕЛЯ. Цена билетов - от 100 до 700 руб. Удачных Вам выходных!

Автор:
Теги:



Новости тематики




Новости раздела








Комментарии

  • Правила пользования функцией «Комментарии» на сайте Zrpress.Ru
  • Запрещается:
    1. Нецензурная брань.
    2. Личные оскорбления в любом виде.
    3. Высказывания расистского толка, призывы к свержению власти насильственным путем, разжигание межнациональной розни.
    4. Проявления религиозной, расовой, половой и прочей нетерпимости или дискриминации.
    5. Публикация сообщений, наносящих моральный или любой другой урон любому лицу (юридическому или физическому).
    6. Использовать в имени (нике) адреса веб-сайтов, грубые и нецензурные выражения.
    7. Совершать любые попытки нарушения нормальной работы функции «Комментарии» и сайта.
    8. Осуществление прямой рекламы в сообщениях.
    9. Помещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, а также нечестные приемы ведения дискуссий.
    10. Мнения авторов комментариев может не совпадать с мнение авторов материалов и администраторов сайта. Администраторы имеют право удалить, отредактировать, перенести или закрыть любое ваше сообщение в любое время по своему усмотрению. Оставляя сообщение в «Комментариях», будьте взаимно вежливы и культурны, старайтесь не нарушать установленный порядок.

 

Авторизация:


Анонимно
Авторизовано
E-mail:
Пароль:

Популярно

Loading...

MarketGidNews

© ООО «Издательская компания «Золотой Рог», 1996—2011 гг.

Свидетельство о регистрации СМИ Эл №77-8116 от 24.07.2003 г. Министерство РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций.

Об использовании материалов сайта

Учредитель и издатель: ООО «Издательская компания «Золотой Рог»

Адрес
690106 Владивосток, пр-т «Красного знамени», 10
Главный редактор А.Н.Пушкарёв

Контакты
Тел./факс: (4232) 45-04-85, 45-03-94
E-mail: priem@zrpress.ru

Отдел рекламы
Тел./факс: (4232) 45-87-22, 45-92-22
E-mail: ads@zrpress.ru