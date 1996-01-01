Афиша. За неделю до Нового года

Кто-то будет отмечать в эти выходные День энергетика (22 декабря), а кто-то готовиться к празднованию католического Рождества (в ночь с 25 на 26 декабря). Многие займутся шоппингом в преддверие новогоднего застолья. А будут и те, кто привычно продолжат свой дрейф по жизни, прожигая ее в ночных клубах и увеселительных заведениях Владивостока. Что же ожидает их там в ближайший уик-энд?

21 декабря, то есть завтра, в клубе "Скорпион" откроется проект "Цунами", воплотивший в себя такие музыкальные стили, как progressive house, progressive trance, tech trance и breaks. Представлен проект четырьмя ди-джеями со звучными именами: Fisherman, Koshey, Matveev, Malый. Вход - 200 руб., по флаеру - 150. Фейс-контроль демократичный.

В BSB 22 декабря концерт благовещенской группы "Блокада сердца". По информации организаторов, группа еще достаточно молодая, но уже имеющая серьезный багаж за спиной. На протяжении своей истории группа неоднократно выступала на дальневосточных рок-фестивалях, давала сольные концерты в залах и клубах.

Последняя в этом году вечеринка от проекта TYSA.RU пройдет в воскресенье в "Oblic Amorale" и будет она, судя по интригующим заявлениям организаторов, жутко аморальной. Так и называется "Aмоrale party, или История новогодней оргии". Обещано, что "вечеринка продлится от полуночи и до обеда... Пока не кончатся силы...". Музыка в лице ди-джеев Pravd(ы), Taxup(а) и Micke(а). Вход - 400 руб., по флаерам - 300 руб.

В театрах Владивостока предновогоднего затишья вроде бы не наблюдается. 21 декабря на сцене Приморского театра молодежи мелодрама "В этом милом старом доме" по пьесе Алексея АРБУЗОВА. 22 декабря в Приморском академическом театре им. М. Горького французская комедия положений "Мою жену зовут Моррис", 23 декабря - музыкальный спектакль "Биндюжник и Король" по мотивам произведений Исаака БАБЕЛЯ. Цена билетов - от 100 до 700 руб. Удачных Вам выходных!