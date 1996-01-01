Актуальные темы
Finam
LentaInformNews
Афиша. За неделю до Нового года
Кто-то будет отмечать в эти выходные День энергетика (22 декабря), а кто-то готовиться к празднованию католического Рождества (в ночь с 25 на 26 декабря). Многие займутся шоппингом в преддверие новогоднего застолья. А будут и те, кто привычно продолжат свой дрейф по жизни, прожигая ее в ночных клубах и увеселительных заведениях Владивостока. Что же ожидает их там в ближайший уик-энд?
21 декабря, то есть завтра, в клубе "Скорпион" откроется проект "Цунами", воплотивший в себя такие музыкальные стили, как progressive house, progressive trance, tech trance и breaks. Представлен проект четырьмя ди-джеями со звучными именами: Fisherman, Koshey, Matveev, Malый. Вход - 200 руб., по флаеру - 150. Фейс-контроль демократичный.
В BSB 22 декабря концерт благовещенской группы "Блокада сердца". По информации организаторов, группа еще достаточно молодая, но уже имеющая серьезный багаж за спиной. На протяжении своей истории группа неоднократно выступала на дальневосточных рок-фестивалях, давала сольные концерты в залах и клубах.
Последняя в этом году вечеринка от проекта TYSA.RU пройдет в воскресенье в "Oblic Amorale" и будет она, судя по интригующим заявлениям организаторов, жутко аморальной. Так и называется "Aмоrale party, или История новогодней оргии". Обещано, что "вечеринка продлится от полуночи и до обеда... Пока не кончатся силы...". Музыка в лице ди-джеев Pravd(ы), Taxup(а) и Micke(а). Вход - 400 руб., по флаерам - 300 руб.
В театрах Владивостока предновогоднего затишья вроде бы не наблюдается. 21 декабря на сцене Приморского театра молодежи мелодрама "В этом милом старом доме" по пьесе Алексея АРБУЗОВА. 22 декабря в Приморском академическом театре им. М. Горького французская комедия положений "Мою жену зовут Моррис", 23 декабря - музыкальный спектакль "Биндюжник и Король" по мотивам произведений Исаака БАБЕЛЯ. Цена билетов - от 100 до 700 руб. Удачных Вам выходных!
Новости тематики
- Ким Ки Дук раскинул свою "Сеть" на "Краю света"
- Актер Стивен Сигал просится жить на Дальнем Востоке России
- Стивен Сигал приедет на сахалинский "Край света"
- Крым подключится к культурной программе Восточного экономического форума в Приморье
- Дальневосточники поставили мюзикл про Тимура и Амура
- Леонардо Ди Каприо публично поблагодарил якутов за "Оскар"
- Фестиваль японского кино пройдет в Петропавловске-Камчатском
- Сахалин грезит Голливудом
- В Камчатском крае прошел традиционный праздник "День вулкана"
- Мирей Матье не приедет во Владивосток
Новости раздела
- Лучшая доля рода Коротаевых
- Определены даты Сахалинского международного кинофестиваля "Край света"
- В Приморье в Ночь музеев откроются новые выставки и экскурсионные маршруты
- Горячий привет с Севера
- У мольберта - Наталья Гончарова
- Фестиваль "Территория. Сахалин" станет мультижанровым
- На Сахалине идет первый в России фестиваль телевизионных фильмов
- 7 тысяч зрителей побывали на празднике открытия "Берингии-2018" на Камчатке
- В Магадане вышел в свет трехтомник выдающегося дальневосточного прозаика
- На Чукотке пройдёт первый окружной фестиваль родных языков
Комментарии
- Правила пользования функцией «Комментарии» на сайте Zrpress.Ru
- Запрещается:
- Нецензурная брань.
- Личные оскорбления в любом виде.
- Высказывания расистского толка, призывы к свержению власти насильственным путем, разжигание межнациональной розни.
- Проявления религиозной, расовой, половой и прочей нетерпимости или дискриминации.
- Публикация сообщений, наносящих моральный или любой другой урон любому лицу (юридическому или физическому).
- Использовать в имени (нике) адреса веб-сайтов, грубые и нецензурные выражения.
- Совершать любые попытки нарушения нормальной работы функции «Комментарии» и сайта.
- Осуществление прямой рекламы в сообщениях.
- Помещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, а также нечестные приемы ведения дискуссий.
- Мнения авторов комментариев может не совпадать с мнение авторов материалов и администраторов сайта. Администраторы имеют право удалить, отредактировать, перенести или закрыть любое ваше сообщение в любое время по своему усмотрению. Оставляя сообщение в «Комментариях», будьте взаимно вежливы и культурны, старайтесь не нарушать установленный порядок.
Популярно
- Курс доллара посыпался по всем фронтам
- Холодное лето 2018-го: на свободу выйдут 100 000 заключенных
- 1000 рублей к пенсии в 2019 году прибавят далеко не всем
- В правилах размещения банковских вкладов произошли существенные изменения
- Во Владивостоке 12-этажная высотка может сползти в котлован
- Приморская недвижимость резко подешевела
- Приморцам, многие из которых уезжают из региона из-за нищенских зарплат и высоких цен, повысят тарифы на ЖКХ
- Пенсии россиян отдадут в надежные руки Чубайса
- Судоремонтному заводу в Приморье угрожают банкротством
- На крупнейшем предприятии Приморья похитили 7,5 миллиардов рублей