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"Звезда Рождества" приглашает
15 декабря в галерее PORTMAY открывается вернисаж для коллекционера "Звезда Рождества" - собрание живописных и графических произведений приморских авторов, созданных за последнее время.
Уже второй раз в галерее проводится столь представительная экспозиция художников разных поколений. Первый зал галереи заняли в основном этюды и картины этого года. Среди них этюды Вениамина ГОНЧАРЕНКО и лиричные пейзажи Виктора УБИРАЕВА, блистающие океанской синевой работы Геннадия КУНГУРОВА, сочные островные этюды Анны ЩЕГОЛЕВОЙ и Виталия МЕДВЕДЕВА, проселки таежных деревень Александра БОНДАРЯ и Сергея БАРСУКОВА и декоративные миниатюрные пейзажи Анатолия КРОТОВА.
Экспозиция второго этажа, представляющая современные течения в искусстве, захватывает эмоциональным и интеллектуальным напряжением. Из мировой культуры и мифологии черпают сюжеты своих картин Лидия КОЗЬМИНА, Лиля ЗИНАТУЛИНА и Екатерина АРХИПОВА. Олег ПОДСКОЧИН представлен триптихом выразительных натюрмортов, написанных в густой темно-золотой манере. Столь же богаты по своим живописным качествам - цвету, фактуре - пейзажи Владимира СТАРОВОЙТОВА и Виктора СЕРОВА. И, конечно же, ноту искреннего жизнелюбия и юмора вносят в экспозицию одновременно и простодушные, и мудрые картины Владимира ПОГРЕБНЯКА с его родными до слез рыбаками, греющими душу стаканом и уловом на ледяных заливах Японского моря.
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