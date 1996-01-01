13 и 14 декабря в ночном клубе "Скорпион" состоится первый региональный благотворительный рок-фестиваль в поддержку детей-сирот Приморского края "Новый год детям". Мероприятие организует продюсерские центры "Регион", "Ураган","ВГУЭС" и "Владивостокское общество помощи детям".

В концертах примут участие 18 приморских и хабаровских рок-групп: "Кислород" (легкий рок с женским вокалом), Renaissance (melodic metal),"Сезоны" (рок/альтернатива), "Форшлаг" (альтернативный рок), "Америка" (рок, альтернативный рок, поп-рок), Sun in core (rap-core),Anti-Security (рок), "ДСК" (гранж-блюз), "БлокNot" (поп-ска-панк без духовых),Dress Code (поп-рок), "Ерш777" (ска-панк), "Без Имени" ( рок), "Ураган" (рок), "Алюминат" (ли-рок, русский рок, фанк), Never Trust (панк-рок), СуицЫд (панк-рок), "Dеmentia" (рок), F.O.D. (рок).

По словам организаторов, музыканты будут играть в эти два вечера бесплатно, зал для концертов предоставлен на общественных началах. Все средства, вырученные за билеты, а также пожертвования спонсоров будут переданы во "Владивостокское общество помощи детям". На эти деньги будут куплены игрушки к Новому году для ребят из детских домов.

Кроме рока в программе благотворительных вечеров байкер-шоу и эротическое шоу. Все вышеперечисленные радости жизни можно услышать и увидеть всего за 150 руб. с флаером ( распространяются в магазинах CD-Land, Нью-Васюки, ABCD-records, CD-Zone, Граммофон, In Rock, Батискаф) или 200 руб. без него.