Выходные как репетиция праздника

Беда приходит в дома непрошеной. И горе тому, кто дал слабину и пустил ее за порог... В театре молодежи премьера - спектакль "Город Вурдалака" по пьесе современного молодого драматурга из Екатеринбурга Василия СИГАРЕВА. История про жизнь молодого наркомана и его друзей. Начало в 18.00 в пятницу 14 декабря и в 17.00 в субботу 15 декабря. Цена за билет 120-250 руб.

Зима - сезон выставок во Владивостоке. Не успеет закрыться одна, как открывается другая. В преддверии главного зимнего праздника несомненный интерес у многих вызовет выставка "Новогодняя", которая в эти дни проходит в Приморском музее им.Арсеньева. Свои экспозиции на ней представили клубы "Флорист" и "Марья-Искусница". Здесь же работает персональная выставка живописи Натальи БЕРЕСТ "Мир на ладони". Сочетание теплых тонов и красок, призрачных силуэтов, овальных, полукруглых очертаний навевает легкую грусть и чувство умиротворения, бесконечности бытия.

15 декабря - последний день персональной выставки Ивана РЫБАЧУКА. В экспозиции, размещенной в "Доме художника", более 100 живописных работ разных жанров, позволяющих судить о многогранности творчества талантливого приморца, два года назад отметившего свое 85-летие.

В субботу к нам приезжает Международный цирк с новой новогодней программой! Жонглеры из Кыргызстана, наездники из Польши, гимнасты из России, дрессировщики из Румынии, акробаты из Кении, клоуны из Белоруссии. Начало представления в 16.00. Цены от 200 до 500 руб.