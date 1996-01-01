Актуальные темы
Finam
LentaInformNews
Выходные как репетиция праздника
Беда приходит в дома непрошеной. И горе тому, кто дал слабину и пустил ее за порог... В театре молодежи премьера - спектакль "Город Вурдалака" по пьесе современного молодого драматурга из Екатеринбурга Василия СИГАРЕВА. История про жизнь молодого наркомана и его друзей. Начало в 18.00 в пятницу 14 декабря и в 17.00 в субботу 15 декабря. Цена за билет 120-250 руб.
Зима - сезон выставок во Владивостоке. Не успеет закрыться одна, как открывается другая. В преддверии главного зимнего праздника несомненный интерес у многих вызовет выставка "Новогодняя", которая в эти дни проходит в Приморском музее им.Арсеньева. Свои экспозиции на ней представили клубы "Флорист" и "Марья-Искусница". Здесь же работает персональная выставка живописи Натальи БЕРЕСТ "Мир на ладони". Сочетание теплых тонов и красок, призрачных силуэтов, овальных, полукруглых очертаний навевает легкую грусть и чувство умиротворения, бесконечности бытия.
15 декабря - последний день персональной выставки Ивана РЫБАЧУКА. В экспозиции, размещенной в "Доме художника", более 100 живописных работ разных жанров, позволяющих судить о многогранности творчества талантливого приморца, два года назад отметившего свое 85-летие.
В субботу к нам приезжает Международный цирк с новой новогодней программой! Жонглеры из Кыргызстана, наездники из Польши, гимнасты из России, дрессировщики из Румынии, акробаты из Кении, клоуны из Белоруссии. Начало представления в 16.00. Цены от 200 до 500 руб.
Новости тематики
- Ким Ки Дук раскинул свою "Сеть" на "Краю света"
- Актер Стивен Сигал просится жить на Дальнем Востоке России
- Стивен Сигал приедет на сахалинский "Край света"
- Крым подключится к культурной программе Восточного экономического форума в Приморье
- Дальневосточники поставили мюзикл про Тимура и Амура
- Леонардо Ди Каприо публично поблагодарил якутов за "Оскар"
- Фестиваль японского кино пройдет в Петропавловске-Камчатском
- Сахалин грезит Голливудом
- В Камчатском крае прошел традиционный праздник "День вулкана"
- Мирей Матье не приедет во Владивосток
Новости раздела
- На VIII Сахалинском международном кинофестивале "Край света" покажут "Самое главное"
- Сахалин в ожидании нового Чехова
- Афиша на Primorye.ru: узнавай о событиях и покупай билеты онлайн
- Лучшая доля рода Коротаевых
- Определены даты Сахалинского международного кинофестиваля "Край света"
- В Приморье в Ночь музеев откроются новые выставки и экскурсионные маршруты
- Горячий привет с Севера
- У мольберта - Наталья Гончарова
- Фестиваль "Территория. Сахалин" станет мультижанровым
- На Сахалине идет первый в России фестиваль телевизионных фильмов
Комментарии
- Правила пользования функцией «Комментарии» на сайте Zrpress.Ru
- Запрещается:
- Нецензурная брань.
- Личные оскорбления в любом виде.
- Высказывания расистского толка, призывы к свержению власти насильственным путем, разжигание межнациональной розни.
- Проявления религиозной, расовой, половой и прочей нетерпимости или дискриминации.
- Публикация сообщений, наносящих моральный или любой другой урон любому лицу (юридическому или физическому).
- Использовать в имени (нике) адреса веб-сайтов, грубые и нецензурные выражения.
- Совершать любые попытки нарушения нормальной работы функции «Комментарии» и сайта.
- Осуществление прямой рекламы в сообщениях.
- Помещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, а также нечестные приемы ведения дискуссий.
- Мнения авторов комментариев может не совпадать с мнение авторов материалов и администраторов сайта. Администраторы имеют право удалить, отредактировать, перенести или закрыть любое ваше сообщение в любое время по своему усмотрению. Оставляя сообщение в «Комментариях», будьте взаимно вежливы и культурны, старайтесь не нарушать установленный порядок.
Популярно
- Во Владивостоке появится новый супермост
- Дарькин устроился на работу в банк супруги
- "Люди толпами едут в Москву оформлять пенсии"
- Губернатора Приморья определят во втором туре
- Японцы опять везут на ВЭФ во Владивосток целый воз пустых обещаний
- Во Владивостоке покажут, приготовят и съедят гигантского "морского монаха"
- Экс-мэр Владивостока рассказал об уникальном объекте во Владивостоке
- Граница на чиновничьем замке
- Бывший олигарх останется ни с чем
- Во Владивостоке жилье сдается влет