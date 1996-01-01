Кинокнижный "Бумеранг"

Книги всегда вдохновляли режиссеров на создание фильмов. А может ли фильм вызвать интерес к книге, подарить ей новую жизнь? Сеть книжных магазинов "Книжный червь" и сеть кинотеатров "Иллюзион" проверяют на практике - с 9 по 13 декабря в зале "Меридиан" кинотеатра "Океан" состоится кинокнижный фестиваль "Бумеранг".

В программе фестиваля пять фильмов: 9 декабря - "Шоколад" (по одноименному роману Джоанн Харрис, США, Великобритания, 2000 г. Режиссер: Лассе Халлстрем. В ролях: Жюльетт Бинош, Джуди Денч, Джонни Депп); 12 декабря - "Пролетая над гнездом кукушки" (по роману Кена Кизи "Над кукушкиным гнездом", США, 1975 г. Режиссер: Милош Форман. В ролях: Джек Николсон, Луиз Флетчер); 10 декабря - "Дракула" (по одноименному роману Брэма Стокера, США, 1992 г. Режиссер: Фрэнсис Форд Коппола. В ролях: Гэри Олдмен, Энтони Хопкинс, Киану Ривз); 11 декабря - "Там, где течет река" (по роману Нрмана Маклина, США, 1992 г. Режиссер: Роберт Редфорд. В ролях: Брэд Питт, Крэйг Шэффер, Том Скеррит); 13 декабря - "Иствикские ведьмы" (по одноименному роману Джона Апдайка, США, 1987 г. Режисер: Джордж Миллер. Актеры: Джек Николсон, Шер, Сьюзэн Сэрэндон, Мишель Пфайффер). Начало всех сеансов в 19.00.

По словам представителя сети магазинов "Книжный червь" Ольги МАТВИЕНКО, владивостокцы обладают хорошим вкусом и смогут оценить программу показа.