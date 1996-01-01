Фестиваль туристских и приключенческих фильмов пройдет во Владивостоке

8 декабря во Владивостоке пройдет 3-й фестиваль туристских и приключенческих фильмов. Жюри отобрало к рассмотрению больше 20 любительских работ о частных путешествиях и открытиях этого года.

Посмотреть кинорассказы можно будет совершенно бесплатно во Владивостокском морском колледже (ул. Каплунова, 7). Зрелище популярное, так что организаторы советуют желающим приходить и занимать места заранее, начало просмотра в 11.00. В жюри, по уже сложившейся традиции, войдут журналисты- телевизионщики и представители приморских клубов экстремального туризма. Первые будут оценивать техническую (качество видеосъемки и нелинейного монтажа) часть работ, вторые - сложность и необычность самих пройденных маршрутов. Кроме владивостокских любителей приключений в фестивале принимают участие туристы из Находки, Уссурийска, Славянки, Чугуевки.

По словам одного из организаторов проекта Антона ГВОЗДЕЦКОГО, судейство будет скорее доброжелательным, чем объективным: "Люди просто хотят показать, где были и что видели. Отнеситесь же к этому творчеству как к задушевным рассказам на кухне. Вдруг после них и вам захочется покинуть насиженные места и отправиться в путь. Рассказы будут о водном, пешем, горном, вело-, спелео-, автомототуризме и альпинизме. По условия конкурса фильм не должен быть дольше 10 минут, так что даже за один день фестиваля зрители смогут увидеть мир разнообразным и достойным исследований!"