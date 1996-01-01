Полюбоваться на Фудзияму

Клубу любителей японской культуры при Японском центре исполняется 12 лет. Отметить его члены клуба решили оригинально. 7 декабря (пятница) в 15.00 в здании Приморской государственной картинной галереи (ул. Алеутская, 12) откроется выставка "Фудзи - вершина мистики".

"Одна из целей участников клуба - узнавать больше о культуре соседа и делиться накопленными знаниями с жителями города и края. Поэтому День рождения Клуба хотелось бы отметить вместе с жителями города, подарить им скромную, но содержательную выставку, где главные экспонаты - любительские фотографии Фудзи, снятые русскими, проживающими или побывавшими в Японии, среди которых и несколько жителей Владивостока", - отметили в Японском центре.