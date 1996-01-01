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Те же краски, те же кисти. Результаты разные
В зале Приморской картинной галереи на Партизанском проспекте работает выставка "Пленер-2007". Это лучшие картины студентов Дальневосточной академии искусств, написанные ими во время летней практики.
Прошедшим летом в поселок Преображение проходили так называемую производственную практику. То есть рисовали как работают люди. Спонсором практики выступила Преображенская база тралового и рефрижераторного флота. Молодым художникам разрешили ходить на сейнеры, общаться с рыбаками, моряками, водолазами, рыбообработчицами. Наталья ПОПОВИЧ, декан художественного факультета, с благодарностью вспоминает всех, кто помог привести, принять, поселить 35 студентов.
По номинациям рисунок и живопись академия искусств определила победителей, выдала студентам награды. Деньги, конечно, стимул для студента. Сам факт, что твои работы отобрали "повисеть" в краевой картинной галерее, значит гораздо больше. В очередной раз издан буклет с репродукциями. Максим ФИНАШИН, Евгений БОСАК, Анастасия МЕДВЕДЕВА, Василий ГАЛАКТИОНОВ - запомните эти имена.
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