Те же краски, те же кисти. Результаты разные

В зале Приморской картинной галереи на Партизанском проспекте работает выставка "Пленер-2007". Это лучшие картины студентов Дальневосточной академии искусств, написанные ими во время летней практики.

Прошедшим летом в поселок Преображение проходили так называемую производственную практику. То есть рисовали как работают люди. Спонсором практики выступила Преображенская база тралового и рефрижераторного флота. Молодым художникам разрешили ходить на сейнеры, общаться с рыбаками, моряками, водолазами, рыбообработчицами. Наталья ПОПОВИЧ, декан художественного факультета, с благодарностью вспоминает всех, кто помог привести, принять, поселить 35 студентов.

По номинациям рисунок и живопись академия искусств определила победителей, выдала студентам награды. Деньги, конечно, стимул для студента. Сам факт, что твои работы отобрали "повисеть" в краевой картинной галерее, значит гораздо больше. В очередной раз издан буклет с репродукциями. Максим ФИНАШИН, Евгений БОСАК, Анастасия МЕДВЕДЕВА, Василий ГАЛАКТИОНОВ - запомните эти имена.