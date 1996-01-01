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Урн и зрелищ!
Культурный досуг может быть настолько же разнообразным, насколько неожиданным. Пошел в воскресенье днем в музей на выставку, а очутился вечером в ресторане. Или повел сынишку в кино на мультик, а сам оказался в ночном клубе на вечеринке Comedy Club...
Если заранее все планировать, то таких неожиданностей можно избежать (впрочем, надо ли?). Но что касается ближайшего воскресенья, то приобщение к прекрасному следует начать с посещения всей семьей ближайшего избирательного участка (как известно, политика тоже часть культурной жизни в наиболее специфических ее проявлениях). Не забыли - 2 декабря - выборы в Государственную думу и местные органы власти? Проголосовали - и порядок! С чувством глубокого удовлетворения от исполненного гражданского долга - отправляйтесь дальше: на выставки, концерты, премьеры и прочие культурные мероприятия.
Например, можно купить билеты в Приморскую филармонию на Детское музыкальное представление "В гостях у Оле-Лукойе". А можно - в Театр молодежи, на спектакль "Бабий бунт" по мотивам повести Михаила ШОЛОХОВА "Поднятая целина". Любители кино и объемной графики наверняка не откажут себе в удовольствии посмотреть в кинотеатрах города фэнтэ-сагу "Беовульф", снятую в 3 D формате.
Любители ночных вечеринок могут начать оттягиваться уже вечером в пятницу и субботу. Так, завтра, 30 ноября, в ночном клубе "Давыдов" во Владивостоке пройдет вечеринка, в программе которой состоится вручение премии Top the most 50 beautiful people of Vladivostok и премии "Золотой шар" по 5 номинациям: "Стильный мужчина года", "Топовая модель года от дамского напитка Redd's", "Самый модный салон года", "Лучшее кафе года" и "Спонсор года". А пиццерия "Мауро Джанванни" удивит заглянувших сюда зажигательной вечеринкой "Эротика II".
Ночной клуб "Лифт" в субботу вечером превратится в один большой подиум, по которому всю ночь будут смело демонстрировать себя обворожительные девушки. Ночная туса будет посвящена успешным и уверенным в себе людям. Играет ди-джей Копейкин. На входе действуют фейс-контроль и дресс-код.
Культурный досуг - это еще и празднование памятных дат. Таких, к примеру, как Международный день борьбы за отмену рабства, отмечаемый всей прогрессивной общественностью 2 декабря. Долой кухонное рабство! Отметить можно в домашних условиях: душевно, уютно, недорого. Побольше Вам приятных неожиданностей в эти выходные.
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