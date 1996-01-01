Париж нас не забудет

В ноябре в нескольких городах Польши, Германии и Франции прошел III фестиваль "Русское искусство в городах Европы". Для участия в фестивале со стороны России были отобраны 84 делегата, 10 из них - владивостокцы.

В рамках фестиваля юные таланты участвовали в трех концертах, и везде зрители провожали их стоя, долгими овациями. Каждый концерт заканчивался вокалом из Владивостока, ребята исполняли попурри из известных русских песен. В Париже попурри заканчивалось песней "Подмосковные вечера", но на французском языке, это особенно взволновало зрителей.

В этом году фестиваль организовали Центр международных культурных программ "Москва- город мира", Центр содействия развитию культуры, образования и спорта "Интер-арт Центр", польский Союз хоров и оркестров (отделение в г. Лешно), "Русский центр" в Берлине, русско-французский просветительский центр - театр "Летний снег" в Париже. Во Владивостоке поездку организовывали отдел культуры "Рустика". Желание покорить Париж у владивостокцев было так велико, что родители талантов, потеряв надежду найти спонсоров, брали ссуды в банках. Теперь ребята уверены, что Париж их не забудет и они снова увидятся - в следующем году, а родители в раздумьях.