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"Тринадцатая сказка"
Дебют учительницы французского языка из Великобритании Дианы Сеттерфилд "Тринадцатая сказка" мгновенно стал бестселлером почти в 100 странах мира. Во Владивостоке роман появился в ноябре, и уже по достоинству оценен местными читателями. Если вы все еще не относитесь к их числу, спешу заверить: книга действительно того стоит. Это замечательный роман, который оценят любители готической литературы, английской, XIX века и литературы вообще.
Сюжет романа больше завораживает, чем захватывает - и в этом вся его прелесть. Вместе с главной героиней, Маргарет Ли, мы попадаем из букинистической лавки в загадочный уединенный особняк, из однообразной будничной жизни - в чарующую, мистическую историю. Хозяйка этого особняка, таинственная и очень известная писательница Вида Винтер предложила Маргарет стать ее биографом, и девушка, до сих пор писавшая биографии только давно умерших и не слишком интересных всем писателей, не раздумывая, согласилась, тем более что правду о себе мисс Винтер никогда и никому не рассказывала.
И теперь, все глубже погружаясь в готический мир прошлого знаменитой писательницы, мы узнаем совершенно невероятные, жуткие и манящие истории о заброшенных особняках, сумасшедших родственниках, привидениях, страшных пожарах и подкинутых младенцах. Но главной среди всех является история о разлученных близнецах, которая перекликается с прошлым самой Маргарет, тоже родившейся близнецом, но потерявшей свою сестру вскоре после рождения. Разгадку этой тайны автор открывает нам в главе, название которой стало названием самого бестселлера.
Кроме сюжетных повествований читателю представлены размышления о природе вымысла и ценности правды, о том, из чего должна складываться "правильная история", и о сущности литературного дара. Так что кроме наслаждения от прочитанного вы получите еще и дополнительные знания для развития своего внутреннего мира и пополнения образованности.
Любой читатель всегда обозначает такой критерий произведения, как трудность-легкость прочтения текста. Относительно этой книги с уверенностью можно сказать, что сложным текст не окажется ни для кого, несмотря на витиеватость некоторых описаний и умозаключений автора и героев.
В общем, если ваш литературный запас все еще не пополнился книгой Сеттерфилд, советую вам исправить это как можно скорее, потому что на прилавках наших книжных магазинов этот бестселлер надолго не задержится, а вскоре может и вовсе исчезнуть, уступив место второму роману, над которым сейчас работает писательница.
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