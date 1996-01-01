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Узник Второй авеню
В Театре молодежи - премьера. Режиссер Сергей РУДЕНОК поставил спектакль "Узник второй авеню" по пьесе Нила САЙМОНА. Главный герой рассказанной истории, некто Мел ЭДИСОН - человек за сорок, мирно проживающий на Второй авеню в Нью Йорке. Жизнь вполне удалась: жена, дети, друзья, работа. И тут случается досадная неприятность: герой теряет работу. Казалось бы, с кем не бывает... Но переживается потеря неожиданно остро: обостренное чувство внезапной ненужности этому миру перерастает в углубленное самокопание с грустным исходом. Нет, это не Шекспир, никто не умер. Но переоценка ценностей все-таки состоялась.
Как рассказал журналистам исполнитель главной роли заслуженный артист Александр ВОЛОСЯНКО, дело даже не в том, что его (по роли) покинули знакомые и друзья: "Пока крутишься, вертишься - нужен как исполнитель отведенной тебе социальной роли. А сам по себе - нет. За пропагандой глянцевого образа жизни у нас об этом умалчивают. Неудобно как-то говорить".
Жену героя Эдну ЭДИСОН играет заслуженная артистка Галина КОПЫЛОВА: "Нам, как супругам с 30-летним стажем, не трудно вжиться в сложную жизненную ситуацию этой пары. Вообще, мне кажется, вся эта история про всех нас, живущих в домах с "картонными" стенами, мечтающих подышать свежим воздухом, задерганных грузом взятых на себя обязательств и изо дня в день бегущих по кругу".
Однако, по словам режиссера спектакля Сергея Руденка, он взялся за тему не из соображений общезначимости, а скорее, по личным мотивам. Был в похожей ситуации, но в отличие от театральных героев, вопреки всему сохранившим человеческие отношения друг с другом, красиво выйти из нее не удалось. "Любимая покинула, с кем не бывает, - с позиции уже свершившегося рассказывает он. - Работая над спектаклем, я и сам многое в отношениях между людьми понял, чего и зрителям желаю".
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