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Последние выходные осени
Секрет Чехова как драматурга до сих пор не раскрыт. Казалось бы, изученные до буквы еще со школы его пьесы при каждой постановке открывают все новые и новые пласты авторской мысли. В числе таких произведений "Иванов" и "Три сестры". 23 и 25 ноября их герои оживут на сцене Приморского академического театра имени М. Горького в постановке народного артиста России режиссера Ефима ЗВЕНЯЦКОГО. Начало в 18.00.
Галерея "Арка" в эти выходные представляет персональную выставку заслуженного художника России Сергея ЧЕРКАСОВА. В экспозиции - произведения 2007 г. Сергея Черкасова называют художником со сложившейся системой художественных и жизненных ценностей и особым отношением к зрителю. В его работах знакомые улицы и пейзажи претерпевают образное смещение. Композиционная особенность работ такова, что изначально они кажутся зрителю странными, непривычными, неузнаваемыми. А потом он постепенно раскрывает в них множество скрытых смыслов. Художник предлагает каждому соотнести свое пространство, свой поток времени с теми, что существуют в его картинах.
Необычная выставка проходит в эти дни в Приморском музее им. В. К. Арсеньева. В экспозиции - телефон-автомат японского производства 1920 г. Выставка организована Приморским филиалом ОАО "Дальсвязь". Инициатором идеи оборудования и оформления старинной будки к 100-летию телефонной сети Владивостока выступил музей истории связи. Посетителям предлагаются также и другие услуги - экскурсии, фотографии с сюрпризом.
Изобретение англичан - ночные клубы - продолжают разнообразить молодежный досуг на окраине Российской державы. В эти выходные интересные программы предлагают Deja Vu, BSB и Fabula.
Пусть последние выходные осени принесут вам только приятные впечатления.
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