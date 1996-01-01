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Всё это Comedy!
Когда название Comedy Club Vlad Style впервые появилось на городских афишах, владивостокские ценители экстравагантного юмора уже вовсю подсели на ядреные шутки, приправленные околоцензурной (а то и более того) лексикой, которые каждый уик-энд обрушивали на головы россиян МАРТИРОСЯН, ВОЛЯ, ГАЛЫГИН, ХАРЛАМОВ и прочие звездные хохмачи из "центрального" Comedy Club.
Но использование в своем названии раскрученного бренда вовсе не облегчило владивостокской команде продолжателей задачу по раскрутке своего детища. Бешеная популярность телешоу, высокое качество продукта и простая человеческая привязанность к полюбившимся "Снежку", "Каштану", "Бульдогу" не оставляли никаких шансов въехать на этот рынок без титанических усилий. Что и было сделано. И сегодня, спустя год после своего рождения, владивостокское "отделение" сетевого детища Comedy Club считается одним из лучших в стране. О том, как это удалось, корреспондент "ЗР-Диалог" беседует с директором проекта Сергеем МАТЛИНЫМ.
- Сергей, Comedy Club Vlad Style - год. Судя по тому, как у вас идут дела, экстремальный юмор прижился на приморской земле.
- Я считаю, что прижился. Конечно, апеллировать только к раскупаемым как горячие пирожки билетам на наши выступления - этого будет маловато. Не стоит забывать и о том, что Владивосток по части юмора вообще благодатный город: здесь существуют самые сильные на Дальнем Востоке кавээновские традиции, да и рейтинг телепрограммы Comedy Club у нас был самым большим в стране! То есть зритель у нас в этом деле знает толк, а нашей задачей было доказать, что и мы в этом деле профессионалы. Сегодня мы достигли вполне определенных успехов, но на этом останавливаться не хотелось бы.
Кстати, если вы под словосочетанием "экстремальный юмор" понимаете матерные и прочие излишне сальные словечки, которыми любили приправлять свой репертуар наши резиденты, то мы с этим нынче решительно боремся. Так и говорим ребятам: если считаете себя остроумными людьми и профессионалами в юморе, попробуйте развеселить зрителя качественной острой шуткой, а не нецензурным выражением.
- Comedy Club хоть и творческий, но прежде всего коммерческий проект. Ну и как заработки? На жизнь хватает? Представим: заканчивается шоу, над мешком с деньгами стоит Матлин. Что он чаще делает: радостно смеется, грустно вздыхает или вообще тихо плачет?
- У нас с финансами дела обстоят неплохо. Грустить точно не приходится. Бизнес, конечно, весьма специфический, но, на мой взгляд, любое дело можно сделать доходным, если за него берутся талантливые и работящие люди. Другое дело, что творческий бизнес очень трудно капитализировать - 90-95% всего "нажитого" тут же идет в производство.
- А в столицу много денег отчисляете за пользование брендом?
- Да, прилично. Но никто здесь никого не обманывал. Нас сразу предупредили, что Comedy Club - это не массовый КВН, а клубный проект, где-то эксклюзивный, где-то более интимный, рассчитанный на определенный круг людей, которые готовы платить за этот продукт достойные деньги. Не скрою, было сомнение, что для Владивостока шоу окажется дороговатым, но москвичи нас убедили. И оказались правы. Да, шоу дорогое, но востребованное.
- Один знакомый как-то поделился слухом, что, дескать, Матлин с Москвой расплачивается не только деньгами, но и "невольниками" для программы "Смех без правил". Чтобы ДИНАМИТ их потом без зазрения совести на маты скидывал...
- Бросьте. На эту весьма рейтинговую программу столько желающих попасть, что и никаких разнарядок не надо. Наших ребят, которые выступают в "Смехе", в столичный Comedy Club за свои же кровные возит в Москву, а это, как вы знаете, большие деньги. Наши же резиденты, участвуя в программе, получают большой опыт, который, естественно, никуда не денется даже в случае проигрыша.
- Юмористические кадры искать тяжело. Не все таланты еще в Москву перебрались?
- Отвечу, может быть, банально, но убежденно: земля наша на таланты не оскудела. На смену уехавшим всегда придут другие. Нам очень помогло то, что в крае широко развито кавээновское движение. Мы не перестаем проводить кастинги, и через наше сито проходит очень много талантливых ребят. Когда мы начинали, в клубе было семь резидентов, сегодня их 24. Кстати, следующий кастинг 27 ноября. Желающие пусть приходят.
- Может быть, мы молодые дарования подстегнем, поведав о гонорарах за выступления? Или резиденты все больше кормятся мечтой о признании и славе?
- Творчество творчеством, а кормить людей надо. Тем более талантливых. Конкретных цифр я назвать, естественно, не могу, но уверяю, что наши резиденты получают приличные гонорары. Попробуйте сами придумать шутку или сценку, над которой бы смеялись люди и срок жизни которой - одно выступление (жалко такое скоропортящееся творчество ребят!), да еще и покажите свои артистические способности на сцене. Думаю, дешево этот труд стоить не должен.
- Владивосток стал лидером Comedy-движения в регионе. Как насчет экспансии в другие города Дальнего Востока?
- Мы делаем такие попытки, но пока это именно попытки. Наши концерты проходили в Уссурийске, Находке, Хабаровске... Финансовая сторона такой, как вы выразились, экспансии - это отдельный разговор: нам не помешали бы хорошие спонсоры, которые поддержали бы наши начинания. К сожалению, не всегда мы находим понимание и со стороны публики. Особенно это видно на примере Хабаровска. Сказать, что психология хабаровчан отличается от психологии владивостокцев, - значит ничего не сказать. Порой кажется, как будто в разных странах живем. Там сomedy-юмор очень тяжело идет, и москвичи после своих гастролей нам также об этом говорили. После владивостокских аншлагов Хабаровск встретил их прохладно. Но мы работаем. Будем подбирать ключи и к хабаровчанам.
- А на корпоративы часто приглашают?
- Естественно. Конечно, наш концерт - не каждой компании по карману, но стараемся идти навстречу. Скоро запускаем новый проект Comedy Club Фирма Style, где вместо слова "фирма" будет стоять название конкретной компании. Его суть в том, что мы будем делать номера под конкретных сотрудников и ситуации, которые есть в данном коллективе. Для этого придется попотеть, так сказать, "внедряясь" в компании. Но, думаем, что на фоне уже приевшихся обезличенных шуток тамады, наш проект будет смотреться выигрышно.
- Сергей, я сам не раз был на выступлениях Comedy Club Vlad Style и заметил, что у нас очень хорошо проходят шутки о власти и политике. Вот ваши языкастые ребята форум АТЭС, мост на Русский, планы разные всуе поминают. ОТТУДА еще не звонили?
- ОТТУДА не звонили. Но, признаюсь, через друзей кое-что передавали. Кстати, и не зря. Был один момент, когда мы действительно перегнули палку. Политики и власть - конечно, благодатная почва для юмористов, но до оскорблений тут скатываться не стоит. А вообще на наши выступления ходят немало представителей, что называется, власти. И ничего, смеются и хлопают. Люди как люди. В общем, пока шутим на эту тему.
- Кстати, следующее выступление у вас состоится 2 декабря - в день выборов. Как говаривал товарищ СТАЛИН: что вы имели в виду?
- Да ничего. Это просто совпадение, которым мы, безусловно, воспользуемся - сейчас готовим специальную программу на эту тему. В 20.00 2 декабря закончится голосование, а в 21.00 мы подведем юмористические итоги этого действа. Согласитесь, здесь есть над чем посмеяться.
- Ну-ну, смейтесь... С первым юбилеем вашу команду!
- Спасибо, будем смешить и смеяться.
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