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Напелись до АНИМЕния
На первом фестивале любителей аниме, прошедшем во Владивостоке в минувшую субботу, собралось около 500 приморцев и около 10 японцев. Это не первое мероприятие подобного рода, но гораздо более крупное, чем все аниме-вечеринки, проводившиеся до этого.
На фестивале выступали музыканты местной рок-группы "Кэндимэйкерс" (Кондитеры), они исполняли саунд-треки из наиболее популярных японских мультфильмов. Девушки исполнили несколько песен из мультфильмов - на японском, разумеется. Также был конкурс костюмов. От участника требовалось не только прийти в костюме какого-либо мультперсонажа, но и суметь продемонстрировать его наиболее характерные черты - образ должен быть полным и узнаваемым. Был и конкурс на лучшую театральную миниатюру, причем сюжеты, как правило, были взяты не из мультфильмов, а из творчества фанатов.
Костюмы персонажей - это полноценная одежда, а не что-либо, сляпанное на скорую руку. Часть элементов делается своими руками, часть покупается, наиболее сложные заказываются в ателье. Стоимость одного среднего полноценного костюма порядка 3-5 тыс. руб., и это не предел. По возрасту присутствующие также были отнюдь не дети, как можно было бы предположить. В основном это студенты, были люди и постарше, лет 30-35.
Как выяснилось, многие любители аниме смотрят мультфильмы, так сказать, "в оригинале", без перевода. И учат понемногу японский. "Это хобби - одни играют в пэйнтбол, другие - в ролевые игры, третьи занимаются исторической реконструкцией и историческим фехтованием. Мы где-то посередине между ролевыми играми и реконструкцией: также стараемся точно воссоздать облик и манеру поведения персонажей и почувствовать себя "внутри" происходящего," отметил один из участников фестиваля.
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