www.zrpress.ru
Курсы валют ( )
USD: 63.22 р. 100 JPY: 56.99 р.
EUR: 73.7 р. 10 CNY: 94.8 р.
Индексы ( )

|

Актуальные темы

Finam

Новости finance.comon.ru

LentaInformNews

Культура
Распечатать

Пикник на обочине

01 Января 1996, 00:00 | Дальний Восток

Помнит ли уважаемый читатель, в каких краях кучкуются сталкеры? Правильно, по Стругацким - на обочине, где ж еще? Один такой пикник ожидается на днях во Владивостоке: "Пикник на обочине. Арт-фестиваль. Авторская песня плюс театр".

При чем здесь сталкеры? Наверно, дело в том, что те, кто заявлен в программе фестиваля, в некотором роде сталкеры. Те странные люди, что по не очень понятным для остальных причинам оставляют насиженные места и "жгут мосты".

Вот, к примеру, авторская песня. Взял гитару, брякнул тремя аккордами да и пой себе. Так нет же, находятся оригиналы: экспериментируют, группы собирают, театры строят и за границы жанра так и норовят. Или театр: пришел на работу (в смысле в театр), сыграл, что велено, и отдыхай. Опять же найдутся желающие что-то выдумать и сыграть спектакль неофициальный.

Главным сталкером на нашем пикнике будет Виктор ЛУФЕРОВ, московский музыкант, поэт, бард, человек-театр. Легенда авторской песни без всяких преувеличений. Не зажиревший, не почивший на лаврах. Всё тот же неистовый Луферов, что и 25 лет назад. Именно 25 лет назад и прошли незабываемые концерты Луферова во Владивостоке. Юбилей в некотором роде. Если в вас жива еще хоть какая-то потребность в живой поэзии, живой музыке, сильных эмоциях - не пропустите концерт в Театре кукол в пятницу вечером. А в субботу (в 14.00 и 16.00) к маэстро присоединятся наши молодые кадры: Вадим МОСКАЛЕНКО, Наталья ЗОРЬКИНА, Ирина БАЛАШОВА, квартет "Ключ" и другие представят в Кукольном театре песенную часть фестиваля. Театральную составляющую привнесут пушкинская "Пиковая дама" (театр "Перекресток") и русская проза в исполнении Екатерины КУЧУК. Эта часть пройдет в театре "Белая лошадь" (Нерчинская,40 в субботу, 19.00 и воскресенье, 14.00).

Приходите, приходите же гурьбою, как осенний листопад! Помните эти слова из старой песни Луферова? Они - к вам. Приходите в Театр кукол, встретимся на концерте Луферова. Вроде как на пикнике. Пусть на обочине, зато на какой!

Автор:
Теги:



Новости тематики




Новости раздела








Комментарии

  • Правила пользования функцией «Комментарии» на сайте Zrpress.Ru
  • Запрещается:
    1. Нецензурная брань.
    2. Личные оскорбления в любом виде.
    3. Высказывания расистского толка, призывы к свержению власти насильственным путем, разжигание межнациональной розни.
    4. Проявления религиозной, расовой, половой и прочей нетерпимости или дискриминации.
    5. Публикация сообщений, наносящих моральный или любой другой урон любому лицу (юридическому или физическому).
    6. Использовать в имени (нике) адреса веб-сайтов, грубые и нецензурные выражения.
    7. Совершать любые попытки нарушения нормальной работы функции «Комментарии» и сайта.
    8. Осуществление прямой рекламы в сообщениях.
    9. Помещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, а также нечестные приемы ведения дискуссий.
    10. Мнения авторов комментариев может не совпадать с мнение авторов материалов и администраторов сайта. Администраторы имеют право удалить, отредактировать, перенести или закрыть любое ваше сообщение в любое время по своему усмотрению. Оставляя сообщение в «Комментариях», будьте взаимно вежливы и культурны, старайтесь не нарушать установленный порядок.

 

Авторизация:


Анонимно
Авторизовано
E-mail:
Пароль:

Популярно

Loading...

MarketGidNews

© ООО «Издательская компания «Золотой Рог», 1996—2011 гг.

Свидетельство о регистрации СМИ Эл №77-8116 от 24.07.2003 г. Министерство РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций.

Об использовании материалов сайта

Учредитель и издатель: ООО «Издательская компания «Золотой Рог»

Адрес
690106 Владивосток, пр-т «Красного знамени», 10
Главный редактор А.Н.Пушкарёв

Контакты
Тел./факс: (4232) 45-04-85, 45-03-94
E-mail: priem@zrpress.ru

Отдел рекламы
Тел./факс: (4232) 45-87-22, 45-92-22
E-mail: ads@zrpress.ru