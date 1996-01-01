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Пикник на обочине
Помнит ли уважаемый читатель, в каких краях кучкуются сталкеры? Правильно, по Стругацким - на обочине, где ж еще? Один такой пикник ожидается на днях во Владивостоке: "Пикник на обочине. Арт-фестиваль. Авторская песня плюс театр".
При чем здесь сталкеры? Наверно, дело в том, что те, кто заявлен в программе фестиваля, в некотором роде сталкеры. Те странные люди, что по не очень понятным для остальных причинам оставляют насиженные места и "жгут мосты".
Вот, к примеру, авторская песня. Взял гитару, брякнул тремя аккордами да и пой себе. Так нет же, находятся оригиналы: экспериментируют, группы собирают, театры строят и за границы жанра так и норовят. Или театр: пришел на работу (в смысле в театр), сыграл, что велено, и отдыхай. Опять же найдутся желающие что-то выдумать и сыграть спектакль неофициальный.
Главным сталкером на нашем пикнике будет Виктор ЛУФЕРОВ, московский музыкант, поэт, бард, человек-театр. Легенда авторской песни без всяких преувеличений. Не зажиревший, не почивший на лаврах. Всё тот же неистовый Луферов, что и 25 лет назад. Именно 25 лет назад и прошли незабываемые концерты Луферова во Владивостоке. Юбилей в некотором роде. Если в вас жива еще хоть какая-то потребность в живой поэзии, живой музыке, сильных эмоциях - не пропустите концерт в Театре кукол в пятницу вечером. А в субботу (в 14.00 и 16.00) к маэстро присоединятся наши молодые кадры: Вадим МОСКАЛЕНКО, Наталья ЗОРЬКИНА, Ирина БАЛАШОВА, квартет "Ключ" и другие представят в Кукольном театре песенную часть фестиваля. Театральную составляющую привнесут пушкинская "Пиковая дама" (театр "Перекресток") и русская проза в исполнении Екатерины КУЧУК. Эта часть пройдет в театре "Белая лошадь" (Нерчинская,40 в субботу, 19.00 и воскресенье, 14.00).
Приходите, приходите же гурьбою, как осенний листопад! Помните эти слова из старой песни Луферова? Они - к вам. Приходите в Театр кукол, встретимся на концерте Луферова. Вроде как на пикнике. Пусть на обочине, зато на какой!
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