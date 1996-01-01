Гуляй, студент!

Кто на сессию, кто на комиссию, а я тихонечко пойду... на выставку. Сделав такой выбор в ближайшие выходные, вы не пожалеете. Во Владивостоке открылись три интереснейшие выставки, посещение которых доставит вам массу разнообразных впечатлений.

"Россия с Востока на Запад" - так называется первая из них. Она проходит в Международном выставочном центре музея имени В. К. Арсеньева и посвящена итогам первого этапа кругосветного автопутешествия с одноименным названием. Напомним, в июне-июле 2007 года журналисты журнала "Открытый горизонт" на автобусе "Форд" в течение 43-х дней проехали всю Россию по маршруту Владивосток - Санкт-Петербург (от Японского моря до Балтики) и вернулись обратно. В процессе трансконтинентального автопробега снимался документальный фильм "Россия с Востока на Запад", готовились специальные видео- и фоторепортажи для региональных телеканалов и печатных СМИ, проходили встречи с неординарными гражданами России, верстался специальный выпуск журнала "Открытый горизонт".

Международный выставочный центр музея им. В.К.Арсеньева, Русско-Индийский клуб и консульство Индии организовали выставку "Россия и Индия в сказках и легендах". Сказки и легенды - отголоски тех давних эпох, в которых Россия и Индия обнаруживают общность своих древнеарийских корней.

А завтра в Международном выставочном центре музея имени В. К. Арсеньева будет нечто такое, от чего некоторые чувствительные барышни могут прийти в трепет - выставка живых насекомых Валерия МАКАРОВА. Оказывается, они еще не уснули!

Любители джаза наверняка помнят, что завтра во Владивостоке открывается Международный фестиваль джазовой музыки, который будет проходить два дня подряд на сценах Драматического театра Тихоокеанского флота и Приморского краевого драматического театра молодежи.

Владивостокские резиденты из Comedy Club Vlad Style при поддержке компании "Седьмой Континент" запускают с завтрашнего вечера свой элитный проект - "Comedy Club Vlad Style VIP". Как ясно из названия, зрителями шоу станут особо избранные вип-персоны. Насколько оправдан такой отход от народа - рассудит время. Но пока резиденты решили твердо - рассмешим сильных края сего. В конце концов, сама жизнь требует диалектического единства королей и шутов. Смешить випов будут на одной из самых элитных площадок нашего города - в Sky Bar "Pacific" отеля Hyundai. О цене входного билета устроители тактично умолчали.