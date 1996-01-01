Первый аниме-фестиваль во Владивостоке

Владивостокский клуб Vladcosplay 10 ноября проводит первый во Владивостоке фестиваль аниме.

В программе - дефиле аниме-персонажей, конкурс караоке, выступление групп и J-rock коллективов, конкурсы для зрителей, художественные конкурсы (арт и манга), продажа кукол-аниме. Фестиваль организуется не только для жителей Владивостока, ожидается прибытие участников из Уссурийска, Казани, Екатеринбурга, Иркутска, Красноярска и других городов.