Джаз-бэнды в гости к нам

IV Международный джазовый фестиваль International Jazz Festival . Vladivostok 2007 пройдет во Владивостоке с 15 по 17 ноября.

Фестиваль проводится в целях пропаганды джазовой культуры различных стилей и направлений, укрепления дружественных связей, приобщения широкого круга слушателей к лучшим образцам мирового искусства. Международный джазовый фестиваль International Jazz Festival. Vladivostok - это продолжение замечательной идеи объединения лучших творческих коллективов Приморья и Дальнего Востока, поддержка и развитие талантливой молодёжи.