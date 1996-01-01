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Театр кукол: 30 лет "Поиска"

01 Января 1996, 00:00 | Дальний Восток

10 ноября на сцене Театра кукол свой тридцатилетний юбилей в меру шумно и по возможности скромно отметит клуб самодеятельной песни "Поиск".

Да-да, тот самый КСП "Поиск", впервые собравшийся осенью 1977 г. в облупленной аудитории геологического факультета ДВПИ, тот самый "Поиск", что занимал когда-то замечательную мансарду в доме по Пушкинской, 35. Тот чердак еще помнит Елену КАМБУРОВУ, Сергея НИКИТИНА, фри-джаз группу "Три-О", Александра ДУЛОВА, Олега МИТЯЕВА, музыкантов "Мышеловки" и "Последнего шанса", Бориса ХМЕЛЬНИЦКОГО и "Лицедеев". Всех этих замечательных людей приводило на чердак только то, что жил там юбиляр КСП "Поиск".

Еще в эти 30 лет вместились незабытые многими музыкальные спектакли: "Али-Баба", "Недоросль", "Клоп", "Две стрелы" и др.; полтора десятка "Приморских струн"; многочисленные весенние "Дни самодеятельной песни" и "Альтернатива Ноль"... А кто не помнит передвижной театр "Перекресток", его команду шапито и команду уличных музыкантов с шарманкой и красной шляпой, приносящей счастье?

Между прочим, наши люди - это и великий кинолауреат Василий СОЛКИН ( "Зов тайги"), ставший однажды победителем 1-го всесоюзного конкурса армейской песни, и Сергей БУЛГАКОВ, добившийся лауреатства на всесоюзном конкурсе актерской песни им. Андрея МИРОНОВА, и известный американский ювелир Виктор ТУЗЛУКОВ (он же обладатель "Золотого пера России - 2007"), и Сергей РЫБАЛКА, полтора десятка музыкальных сказок сочиненных и записанных которым вы можете встретить в любом музыкальном магазине русскоязычного мира.

10-го ноября в Театре кукол соберутся практически все! В 15 часов начнется авторский концерт Сергея Рыбалки, президента клуба "Поиск" и основателя театра "Перекресток". Концерт, что начнется в 17 часов, назван исчерпывающе: "Клуб Поиск и все-все". Все-все-все - это и упомянутые Булгаков и Солкин, и Ирина БАЛАШОВА (лауреат всесоюзного фестиваля авторской песни в Таллинне), и ансамбль "Ключ" (лауреат 2-го Канала "Грушинки" в 2007), и Виктор ПЛОТКИН, и Александр БУРНАЕВСКИЙ, и Андрей ЗЕМСКОВ, и Наталья ЗОРЬКИНА. В общем, все-все-все. Приходите в гости, споем!

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