"Осенний вернисаж": лучшие объединились

Несмотря на последствия внезапно обрушившейся на Владивосток непогоды, сотни поклонников искусства собрались на "Осенний вернисаж" под открытым небом, который прошел 21 октября на территории роскошной усадьбы "Вавилово".

Это было безумно красиво - выглядывающие из снежных сугробов розы и расположившиеся рядом потрясающие работы дальневосточных художников. И бесподобно вкусно - знаменитые "вавиловские" пироги по старинным семейным рецептам и фирменные настойки от хозяйки усадьбы Тамары ВАВИЛОВОЙ!

Первый открытый вернисаж в "Вавилово" состоялся в августе, но вместе три галереи - "Ностальгия", "Арка" и Приморская Государственная картинная галерея - собрались впервые. Юнна РЕЗАЕВА, Ирина АЖИМОВА и Вера ГЛАЗКОВА объединились для того, чтобы представить яркие произведения признанных мастеров русской живописи, графики и прикладного искусства.

- "Мы не соперники - мы друзья, - говорит арт-директор галереи "Ностальгия" Юнна Резаева. - Устраивая вернисаж, мы хотели еще раз подчеркнуть, как же все-таки талантливы наши земляки и как щедра земля русская. К нам приезжают галеристы из разных стран и, знакомясь с выставленными у нас работами, восхищаются их самобытностью и техникой исполнения. Для нас важно было собрать любителей искусства вместе, чтобы доставить им удовольствие и наполнить их сердца гордостью за то, что наши художники - лучшие".

Также на "Осеннем вернисаже" были выставлены картины всемирно известного Михаила ШЕМЯКИНА и Александра МАХОВА, художника фильма "Полеты во сне и наяву", изумительные гравюры на кости (скримшо) многократного победителя международных конкурсов Андрея ДОЛЕНКО... А приморская художница Лидия КОЗЬМИНА проводила открытый мастер-класс для всех желающих. И те, кто осмеливался взять в руки кисть, под её руководством обнаруживали в себе скрытые таланты! Огромное удовольствие собравшимся доставило дефиле этнографических костюмов XII-XVIII вв. из разных российских губерний, сшитых в уникальной мастерской "Душечка".

Кстати, гостеприимная усадьба "Вавилово" очень популярна у московских и иностранных гостей, приезжающих в Приморье. Недавно здесь принимали группу театральных деятелей из США. Здесь останавливаются в дни гастролей Зураб СОТКИЛАВА и Лариса ГОЛУБКИНА, Людмила ЧУРСИНА и Ирина КУПЧЕНКО...

- В следующем году семейному предприятию "Гостиный двор", в которое входит и арт-галерея "Ностальгия", и "Душечка", и сеть кондитерских "Вишневый сад", исполнится 20 лет, в честь чего в "Вавилово" готовится большой праздник с участием знаменитых российских актеров, - говорит Тамара Вавилова. - А сегодняшний вернисаж, я надеюсь, со временем вырастет в настоящий фестиваль искусства.