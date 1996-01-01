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Японские супер-технологии - лишь способ борьбы со скукой
"Чтобы обрести известность, современному писателю необходимо соблюдать законы рынка. Но слишком зависеть от них тоже нельзя, иначе потеряешь себя", - такую мысль высказал японский писатель Симада МАСАХИКО на встрече с российскими читателями во Владивостоке, которая прошла в минувший понедельник в Пушкинском театре при содействии Японского генерального консульства во Владивостоке.
Господин Масахико прочитал лекцию на русском языке, посвященную основным этапам становления и развития современной японской художественной литературы. Как известно, Япония долго оставалась закрытой страной и все свое культурное своеобразие, в том числе литературу, определяла китайскими образцами. Ситуация изменилась во второй половине XIX века, когда началось внедрение западных технологий и культурных стандартов. Именно в это время наблюдается постепенный отказ от высокого литературного языка в пользу разговорного, основными стилистическими направлениями становятся романтизм и натурализм. Один из ярких представителей этого периода японской литературы - Футубатэй СИМЭЙ со своим романом "Плывущее облако".
Далее жанрово-стилистическая составляющая японской литературы развивалась в сторону автобиографического романа-исповеди, коротких новелл и повестей, наполненных чувственностью и ностальгией по старым японским традициям. Кстати, весомую роль сыграло на этом этапе обращение к русской литературе, особенно произведениям Гоголя и Чехова.
Начало и первая треть XX века - это такие имена в японской литературе, как Нацумэ СОСЭКИ, Акутагава РЮНОСКЭ, Нагаи КАФУ, Танидзаки ДЗЮНЪИТИРО, Кавабата ЯСУНАРИ, который первым из японских писателей получил в 1968 г. Нобелевскую премию по литературе.
Среди японских писателей, на творчество которых особенно сильное влияние оказало поражение Японии во Второй мировой войне - Дадзай ОСАМУ, Ибусэ МАСУДЗИ, Оока СЕХЭЙ. Японские писатели-шестидесятники - это прежде всего Абэ КОБО, ЮКИО МИСИМА, Эндо СЮСАКУ и Оэ КЭНДЗАБУРО. Последний получил Нобелевскую премию по литературе в 1994 г.
Современный лик японской литературы определяют, по словам Масахико, такие писатели, как Рю МУРАКАМИ, Харуки МУРАКАМИ и Есимото БАНАНА, на чье творчество серьезное влияние оказала постхэмингуэевская западная литература.
На вопрос одной из российских слушательниц, нравится ли ему творчество Харуки Мураками, Симада Масахико честно ответил: нет, оно слишком популяризировано. Хотя не исключил, что именно Мураками - один из серьезных претендентов на получение Нобелевской премии по литературе в 2008 г.
Сам Масахико работает в жанре романов и рассказов. Среди первых - "Плывущая женщина, тонущий мужчина", "Хозяин кометы", "Любовь на Итурупе", "Повелитель снов", среди вторых - "Голодная юность обжоры", "Дельфин в пустыне", "Царь Армадилл". Многие из рассказов и романов Масахико переведены на русский язык.
Симада Масахико признался, что его вдохновляет русская поэзия. Один из самых любимых поэтов - Осип МАНДЕЛЬШТАМ. На вопрос из зала - живет ли в японцах самурайский дух, провозглашенный в историческом произведении "Буси До" ("Путь воина"), Симадо ответил:"Живет, но выражает себя в мирной форме - в стремлении стать самыми первыми в сфере наукоемких технологий. А вообще вся современная технологическая мощь Японии, ее супер-технологии сфере развлечений - всего лишь один из способов борьбы со скукой.
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