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"Океан" на одну ночь превратится в хаус...

01 Января 1996, 00:00 | Дальний Восток

Кто сказал, что осень, пусть даже поздняя, это время готовиться к зимней спячке? Как бы не так... "Осенняя коллекция взрывных хитов наступает!" или "Ночь правильной музыки". Так называется шоу-мега-хаус программа, которая пройдет завтра в кинотеатре "Океан".

Праздник хаус-музыки будет продолжаться с 23.00 до пяти утра. За атмосферу вечеринки отвечают ди-джеи Правда, Майк, Гринч и специальный гость из Великобритании ди-джей Wonderland Avenue! Устроители обещают 20 киловатт мощного звука, эксклюзивный дизайн интерьера, а также море разнообразной и любимой музыки, сюрпризы от организаторов и танцы от лучших GO-GO Владивостока. Вход - 500 руб., флаер - 400. Но если вы девушка и в числе первой полусотни пришедших, то вас пропустят бесплатно.

О музы, как прекрасен ваш союз! Действительно, разные жанры искусства должны дружить. Приморский академический драматический театр им. М.Горького совместно с галереей "Арка" проводит в эти дни выставку "Художник и Театр". На ней представлены эскизы костюмов и декораций к спектаклям, красочные афиши и, конечно, портреты актеров и актрис, главных людей театра кисти таких известных мастеров, как Андрей КЛИМОВ, Владимир КОЛТУНОВ, Геннадий КУНГУРОВ, Валерий ФОМИН, Виктория ПРОСВИРНИНА, Александр ГУНЗЕНОВ, Степан АРЕФИН, Владимир СТАРОВОЙТОВ, Инна ВИТМАНОВСКАЯ. Погрузиться в закулисный мир через полотно картин - каждый эстет об этом может только мечтать. Так в чем же дело - приходите в "Арку" и воплотите свои мечты!

А если же хотите приобщиться к истории почти вековой давности, то - добро пожаловать в Приморский музей им. В. К. Арсеньева. Здесь проходит выставка "Нашей истории строки", посвященная 90-летию революционным событиям 1917 г. в России и 85-летию окончания Гражданской войны в Приморье.

В малом зале Приморской краевой филармонии 3 ноября, в субботу, состоится спектакль-премьера для детей "Неуловимый Фунтик" - история о смелом и находчивом поросенке.

Осенняя пора - вещей очарованье! Да-да, именно осень - самая комфортная пора для шоппинга. Чтобы разнообразить свои впечатления от этого увлекательного занятия, можно посетить не обычные магазины, а Харбинскую выставку-ярмарку, которая проходит в эти дни в спорткомплексе "Динамо".

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