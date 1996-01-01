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Готова сыграть и старуху, и мымру, и стерву!
Если бы в Приморье решили замерить актерский рейтинг, наподобие президентского, то один из самых высоких наверняка оказался бы у актрисы Приморского краевого Академического театра им. М.Горького заслуженной артистки России Ларисы БЕЛОБРОВОЙ. Красивая женщина, талантливая актриса и плюс ко всему первая леди края - она просто обречена на популярность.
- Со стороны кажется, что жизнь артиста - сплошной праздник, однако артисты часто любят жаловаться на трудности. И вы, Лариса, тоже?
- Разве что на ненормированность рабочего дня, невозможность планировать свое личное время. Для меня это единственный минус актерской профессии. Но плюсов у нее гораздо больше. Это действительно праздник, праздник для души. Я прихожу в театр и полностью отрешаюсь от внешнего мира, который порою агрессивен и жесток. Здесь я себя чувствую совершенно другим человеком - как будто попадаю в другой мир, на другую планету. Театр дает мне возможность почувствовать себя в разных жизненных ситуациях, примерить к себе ту или иную роль... К тому же у нас в коллективе очень теплые отношения, что, кстати, бывает не во всех театрах. Поэтому театр стал моим вторым домом, моей второй семьей.
Семейные тайны
- Стать актрисой - это ваша детская мечта?
- Нет. В детстве я мечтала стать космонавтом. Но поняла, что космонавта из меня не получится. Потом мечтала быть певицей, балериной. А после школы приехала из Арсеньева во Владивосток поступать в институт искусств на театральный факультет. Правда, поступила только со второго захода, на экзамене так разволновалась, что рта не могла раскрыть. Когда училась на третьем курсе, меня пригласили в театр имени Горького. Считаю, что повезло.
- А представить себя вне театра можете? Мало ли что... Вдруг супруга назначат послом в одну из африканских стран?
- Эти слухи, что Дарькина собираются куда-то отправить - то в Европу, то в Африку - нашими СМИ муссируются периодически. Не знаю, откуда они берутся, так как в высоких кругах этот вопрос пока не обсуждался. Начал Сергей учить французский - тут же "отправили" во Францию. А если, допустим, начнет учить немецкий, "пошлют" в Германию?
Естественно, если мужа куда-то направят, я поеду за ним, хотя жизнь без театра представляю себе плохо. Как и вообще без какого-нибудь дела - ведь по натуре я человек очень активный. Чем займу себя - ежели вдруг? А как в том анекдоте: сяду в кресло-качалку и буду сидеть. Посижу какое-то время, а потом... начну раскачиваться. Сидеть сложа руки не для меня.
- Ваша старшая дочь не собирается пойти по вашим стопам?
- Нет, Светлана решила стать юристом, сейчас учится на третьем курсе Юридической академии в Москве.
- А младшая?
- Младшая в этом году пошла в первый класс.
- Вы - хорошая мама?
- Хорошая мама в моем понятии - та, которая встречает детей после школы, кормит их обедом, расспрашивает о том, как прошел день. В этом смысле я не очень хорошая мама. Мы приходим с работы поздно. Дочка, конечно, скучает, поэтому сразу же вцепляется в нас как "клещик". Стараемся посвящать ребенку выходные и брать ее с собой в поездки. Считаю, самое главное - мы любим своих детей и они чувствуют нашу любовь.
Рефлекс собаки Павлова
- Как часто приморский зритель может увидеть первую леди края на сцене?
- Достаточно часто. У меня по 5-6 спектаклей в месяц.
- Бывает такое, что нет никакого желания выходить на сцену?
- Бывает. Но заходишь в гримерку, включаешь свет, садишься перед зеркалом, рисуешь одну бровь, другую... И чувствуешь - попер кураж. Это у нас, актеров, на уровне рефлекса собаки Павлова: загорелась лампочка - и потекла слюна.
- Ваши любимые роли?
- Больше всего нравятся характерные роли.
- А какой образ хотели бы воплотить в театре или в кино?
- Какой-то конкретный образ назвать не берусь, но хочется, чтобы он был ярким, запоминающимся. И трагическим, и комическим одновременно, одним словом - жизненным. У нас с Ефимом ЗВЕНЯЦКИМ есть задумка, но пока о ней говорить рано.
- Если предлагают сыграть несимпатичный вам образ - стерву, мымру или, к примеру, старуху - отказываетесь безоговорочно?
- Да вы что! Я бы с огромным удовольствием сыграла старуху. Но, к сожалению, не предлагают. Это ведь очень интересно. Представляете, какие нужно приложить усилия, чтобы образ был похожим! И женщину любую готова сыграть. Настоящая актриса не должна бояться быть некрасивой.
Теплая ванна и холодный водоем
- Что больше по душе - театральные подмостки или киноплощадка?
- Интересно и там, и там. В театре чем хорошо: каждый раз играешь по-новому. Что-то тебе не понравилось - в следующий раз можно переиграть. Есть контакт со зрителем - это тоже очень важно. Театр наподобие теплой ванны. А кино - холодный водоем. Понимаете, о чем я? На киноплощадке чувствуешь себя скованно. Снято - и все. Уже ничего не изменишь.
Театральный актер и киноактер - это две разные профессии. В театре нужно уметь держать зал, уметь держать паузы. Поэтому не каждый "мыльный" киноактер может играть в театре. А вот театральный актер может сыграть и в кино.
- Актеры - люди раскрепощенные. И в смысле манер, и в смысле одежды. Как вам удается сочетать в одном лице актрису и первую леди края? Наверное, чем-то пришлось поступиться?
- Пришлось. Как и все актеры, я человек свободолюбивый и какие-либо рамки для меня неприемлемы. Считаю, что любой воспитанный человек сам знает и определяет свои рамки. Конечно, рваные джинсы при моем нынешнем положении на публику не наденешь, но в своей компании я могу себе это позволить. В обычной жизни я одеваюсь достаточно просто, для меня важно, чтобы одежда была удобной и комфортной. Это относится и к макияжу - не крашусь, если в этом нет необходимости.
Секреты красоты
- Говорят, театральный грим очень плохо влияет на кожу. Как ухаживаете за лицом?
- Я театральным гримом практически не пользуюсь - он больше подходит для детских спектаклей, где требуется яркий, броский образ. А для моих ролей вполне достаточно декоративной косметики. Чтобы хорошо выглядеть, хожу к косметологу, могу позволить себе дорогую косметику. Но самое главное, на мой взгляд, - это гармония в душе. Когда человек в гармонии сам с собой - и цвет кожи хороший, и глаза блестят. А если депрессия - никакие чудодейственные маски не помогут. Отсюда вывод: нужно стремиться к внутренней гармонии.
- Когда сильно устаете, накапливается стресс и возникает депрессия, чем все это снимаете?
- Баней, но не сауной, а русской парной. А после парилки - окунуться в холодную воду или даже в прорубь. Это самый лучший массаж для кровеносных сосудов.
- Вы не меняете цвет волос и прическу на протяжении многих лет. Это своего рода консерватизм или вынужденная необходимость?
- Скорее, консерватизм. Эксперименты над внешностью обычно проводятся в молодости, с возрастом приходит понимание - для женщины нет ничего лучше естественности. Что касается прически, то на сцене лучше смотрятся длинные волосы. У театра есть свои законы. Лицо с крупными чертами на сцене смотрится выигрышнее, чем с мелкими. Точно так же, как крупная высокая женщина смотрится лучше, чем миниатюрная. В кино с этим проще. Взять Мэла Гибсона. Его рост - сто шестьдесят с чем-то, а каким видным мужчиной он выглядит на экране!
- Глядя на вас, и не подумаешь, что вы - мать двоих детей. Как поддерживаете фигуру? На диетах сидите?
- На диетах не сижу, но если надо, "зашиваю" рот.
- Зарядку по утрам делаете? В спортзал ходите?
- Зарядку не делаю, но в театре двигаюсь достаточно. Еще я немного играю в теннис, хотя, согласна, что надо ходить в спортзал.
- В свободное время чем занимаетесь?
- Читаю, смотрю фильмы, но только очень хорошие. В самолет с собой беру легкое чтиво, а дома - перечитываю классику. Тургенева, Чехова... И каждый раз открываю в них что-то новое. К классикам можно возвращаться вновь и вновь, потому что ничего нового с тех пор никто не создал.
Досье "ЗР"
Белоброва Лариса Дмитриевна
В 1987 г. окончила театральный факультет ДВПИИ по специальности актриса театра и кино. С 1987 работает артисткой Приморского Академического краевого драматического театра им. М. Горького. В 2002 г. присвоено почетное звание "Заслуженная артистка России".
Сыгранные роли:
Женя Подсекальникова - "Самоубийца" (Н. Эрдман); Рыбачка - "Биндюжник и король" (И. Бабель); Луиза Миллер - "Коварство и любовь" (Ф. Шиллер); Нэнси - "Гуд бай и аминь" (Ч. Диккенс); Офелия - "Гамлет" (В. Шекспир); Маргарита - "Мастер и Маргарита" (М. Булгаков); Жюльетта - "Школа неплательщиков" (Вернейль, Барр); Элиза Дулиттл - "Моя прекрасная леди" (Ф. Лоу); Эдит Пиаф - "Моя соперница - смерть" (А. Бугреев); Атуева - "Свадьба Кречинского" (А. Сухово - Кобылин); Шугар - "В джазе только девушки" (Дж. Стайн, П. Стоун); Вера - "Рядовые" (А. Дударев).
Роли текущего репертуара:
Бабакина -"Иванов", Цейтл -"Поминальная молитва", Беатриче -"Мафиози", Катарина - "Укрощение строптивой", Джейн Уорзингтон -"№13, или Безумная ночь", Мэри Смит -"Слишком женатый таксист", Маша -"Три сестры", Маруська - "Биндюжник и Король".
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