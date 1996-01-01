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Корейское дежавю

01 Января 1996, 00:00 | Дальний Восток

Основанный в 1932 г. во Владивостоке Дальневосточный краевой корейский театр выступил с единственной постановкой спустя 70 лет в Театре молодежи в минувшее воскресенье. Столько корейских лиц разом в краевом центре Приморья не собирал еще ни один зрительный зал.

75 лет назад во Владивостоке возник драмкружок при клубе "Синханчхон" (Новая корейская слободка), а позже на его основе правительством был создан Дальневосточный краевой корейский театр. В 1937 г. решением сталинского правительства актерский коллектив вместе со всеми дальневосточными корейцами был депортирован в Среднюю Азию. До сегодняшнего времени он беспрерывно выступал и развивался в приютившем его Казахстане, там же получил статус Государственного республиканского корейского театра музыкальной комедии. Кстати, как отметил его главный режиссер Олег ЛИ, это единственный в мире зарубежный корейский театр, который носит государственный статус.

Только в 2006 г. коллектив впервые выехал на гастроли по России. В этом году он провел турне по городам Дальнего Востока, поставив логическую точку в месте своего рождения - во Владивостоке. Частью концертно-театрального шоу, показанного в театре молодежи 28 октября, стал эпизод из спектакля "Сказание о девушке Чун Хян". Это одна из значительных постановок 30-х, которую вновь увидел владивостокский зритель спустя семь десятилетий.

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