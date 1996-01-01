Девочка-скандал повзрослела

Земфира, о которой в последнее время ходит множество слухов, недавно отправилась в гастрольное турне в поддержку своего нового альбома. Оно должно было начаться в Хабаровске, но из-за проблем с концертным залом в этом городе первым пунктом выступлений стал Владивосток.

Перед самим концертом во "Дворце связи Евросеть" состоялась автограф-сессия со звездой. Все желающие могли получить роспись на память от любимой исполнительницы. Единственным условием для получения автографа было наличие нового диска певицы. Около ста фанатов толпились на первом этаже здания, их кумир запаздывала без малого на два часа. Наконец появилась Земфира в сопровождении девяти охранников, на акцию по раздаче автографов было отведено всего полчаса. Насчёт всей этой акции сама певица со вздохом отшутилась: "Этот аттракцион называется - по улицам слона водили".

На самом концерте скучать уже не пришлось, в зале царила бешеная энергетика. Живые выступления певицы звучат намного интереснее записи. Всё тот же голос, который невозможно спутать ни с каким другим, та же манера двигаться, та же улыбка - только песни новые. А её новая комплекция не так уж бросается в глаза... Земфира действительно похудела, но ни наркоманкой, ни страдающей анорексией назвать её язык не поворачивается. На концерте она была полна сил и кипела энергией, а во время пауз успевала шутить и общаться с публикой.

Зал был набит под завязку, свободных мест разглядеть так и не удалось. Многие присутствующие на концерте добирались из Хабаровска (обделённого выступлением певицы) или из других близлежащих городов. И дальних - тоже. Женщина средних лет Наталья, поклонница из Москвы, говорит, что успела побывать в нескольких городах Европы, следуя за свой любимой исполнительницей.

"Спасибо, что пришли сегодня!"- повторила Земфира свою коронную фразу на прощание. "Спасибо" - так называется её новый альбом, слегка меланхоличный, немного циничный, более философский и взрослый, нежели первые пластинки. Земфира изменилась, но не изменила себе, за что её тоже стоит поблагодарить.