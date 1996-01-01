У симфонического оркестра новый дирижер

Хорошая новость: на должность главного дирижера, художественного руководителя Тихоокеанского симфонического оркестра назначен заслуженный артист РФ Михаил АРКАДЬЕВ. Дирижер, пианист, композитор, теоретик музыки, музыкальный деятель, философ - это все о нем.

И все восторженные слова в его адрес - не преувеличение, в чем успели убедиться ценители классической музыки на концертах в рамках фестиваля "Пасифик меридиан". Сам Михаил Александрович на пресс-конференции с удовольствием отметил слово "тихоокеанский" в названии оркестра, полагая, что оно изначально задает музыкантам максимально высокую планку, которой надо достичь в своем исполнительском мастерстве. На пресс-конференции по случаю назначения Аркадьев был слегка удивлен напористостью журналистов, бурно излагавших свою точку зрения на политику краевого управления культуры в кадровом вопросе и нескончаемом ремонте филармонии. На резкие замечания главный дирижер Тихоокеанского симфонического дипломатично заметил, что времена меняются и есть шанс, что к лучшему. Маэстро уже успел выслушать от музыкантов оркестра все, что они считают своими проблемами: от квартирного вопроса до оснащения музыкальными инструментами и струнами.