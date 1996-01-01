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Откровения "городского сумасшедшего"
Ефиму Звеняцкому - 60 лет. Народному артисту. Художественному руководителю краевого академического театра. Режиссеру. Хозяйственнику, проведшему театр сквозь нелегкие годы застоя, перестройки и успешно руководящему им по сей день. Сегодня он гость номера.
- Ефим Семенович, не обижайтесь, но я помню, как вы пришли в театр и самое первое ваше интервью для молодежной редакции радио все изобиловало местоимением "я". С возрастом все произошло, как в рассказе великого музыканта: "В молодости я говорил: "Я и Моцарт", потом - "Моцарт и Я", а теперь говорю: "Моцарт!": Теперь вы настолько другой человек, что даже трудно поверить: для вас существует только Театр...
- У каждого города своя любовь к театру. Театр прорастает зрителем, во Владивостоке высокий уровень зрителя. Город университетский, много студентов. Другое дело, что пришло время телевизионных сериалов с их "чернухой-порнухой" и вкус публики портится. Но театр твердо сохраняет свои позиции. В Дальневосточном регионе мы единственные, кто носит звание академического. Это вещь принципиальная, поэтому в нашем репертуаре Чехов, Тургенев, Володин, Горин. Никто не придумал более современных пьес, чем наши классики.
Любовь зрителей связана с именами всех предыдущих режиссеров театра. В 70-е годы это был Ефим ТАБАЧНИКОВ, лучший из лучших режиссеров планеты, но он делал совсем другой театр. Его мало интересовал зритель - ему нужно было выразить себя. Я помню, как в зале было по 20-40 зрителей. И хотя я в своем творчестве поднимался на дрожжах Табачникова, у нас все же другой театр. Поэтому сегодня у нас настроение великолепное, залы полные, зритель по нас соскучился. Мы открываем сезон - и на каждом спектакле ставим приставные стулья.
- Как вы относитесь к разговорам о падении интереса к искусству? Среди депутатов ЗС, с которыми вы встречаетесь на заседаниях, вы находите понимание?
- У нас очень серьезная команда под руководством ГОРЧАКОВА, но сегодня все занимаются политикой. Я поднимал вопрос неоднократно, чтобы изменили отношение к культуре не на словах, а на деле. На словах все согласны, но чтобы хотя бы на 50 млн руб. в год увеличить бюджет на культуру, чтоб хотя бы отремонтировать Театр кукол! На фоне 4 млрд, расходуемых на строительство дорог, расходы на культуру - смешная цифра, но даже на неё депутаты не пошли. Я предлагал хоть какой-то грант для тех деятелей культуры, которые имеют звание "заслуженный" и "народный", чтобы как-то снизить их расходы на квартплату. Меня не услышали. Все говорят, что без культуры нет государства - но когда же закончатся разговоры и начнутся поступки?
У меня сложилось впечатление, что люди заняты только зарабатыванием денег. А я не хочу заниматься только этим, мне это не интересно, поэтому наши пути разошлись. Невозможно все время говорить о деньгах - это же тупоумие! Так превращаешься в несостоятельного человека! Состоятельность человека в другом - мы декларируем её через Чехова.
- Сейчас как никогда много стало коллективов, где люди относятся друг к другу как пауки в банке. А у вас - актеры рассказывали - такая трогательная поддержка друг друга. Вы ставили такую цель - создать доброжелательный коллектив или оно само так вышло?
- Это принцип. Я никогда не брал в театр людей иначе, как из Дальневосточной академии искусств, причем только крайне чистоплотных по человеческим проявлениям. И я об этом просил актеров, которые занимаются со студентами: СЛАВСКИЙ, СЕРГИЯКОВ, САЛАХУТДИНОВА, ЗАПОРОЖЕЦ, ПРИСЯЖНЮК. Молодые актеры знают, что быть человеком не менее важно, чем талантливым артистом.
Мы бережем традиции. Государство позволило себе бестактно относиться к людям искусства, но в нашем театре декларируются законы достоинства и бережного отношения друг к другу. Это как в семье - все поколения связаны воедино. И если актер в силу возраста уже не в состоянии выйти на сцену - он заслужил, чтобы его не трогали, чтобы он был в театре всегда. Это не благотворительность - это чуткое отношение друг к другу. Артисту нужно дать волю - и тогда он раскрепощается, открывается, как морская ракушка. Его не надо пугать и бить. Даже если орать - то беззлобно, тепло, с юмором. И тогда он опрокинет со сцены то главное, ради чего зритель приходит в театр - дух человеческий, красоту человеческую.
О юбиляре
Александр СЛАВСКИЙ: "Мне повезло с театром, у нас никогда не бывает интриг. Бывает, как в семье, - ссоры и недоразумения, но семья эта крепкая и все легко преодолевает".
Владимир СЕРГИЯКОВ: "Повидал много разных театров, но наш единственный, где взаимоотношения в труппе нормальные. Да, есть страсти и амбиции, но нет зависти".
Светлана САЛАХУТДИНОВА: "Я 23 года работаю в этом театре, и что мне нравится в Звеняцком - он строит театр.
Лариса БЕЛОБРОВА: "У Ефима Семеновича нет черноты. Каким бы ни был спектакль тяжелым, даже "Трамвай "Желание" - и то находятся росточки веры в будущее. Он настраивает актеров, как настройщик рояля. Нам повезло, что у нас есть Звеняцкий. Мне кажется, что когда будет высший суд, нас не будут судить строго, потому что мы не делали гадости ни друг другу, ни зрителям. Звеняцкий - талантливый, неординарный человек, который называет себя "городским сумасшедшим".
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