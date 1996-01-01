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Турецкоподданные исполнили "Мурку"
Михаил Турецкий начал гастрольный тур с новой программой "Аллилуйя любви!" с Дальнего Востока: Южно - Сахалинск, Хабаровск, Владивосток, Иркутск и далее по 14 городам России. Программа собрана из лучших песен всех времен и народов о любви - к женщине, к музыке, к Родине. Пришедшие на концерт в Fesco-hall особенно вдохновились "Муркой". Забывшим слова хормейстер с мировым именем подсказывал речитативом - и зал вдохновенно выводил вместе с оперными голосами "турецкоподданных": "Мурка, ты мой Муреночек!" Тоже про любовь, но с учетом репутации города.
Программа состоялась при поддержке давнего партнера арт-проекта "Хор Турецкого" "Связь-банка". Перед концертом маэстро выделил полчаса на встречу с журналистами:
- Какое-то время назад мне хотелось петь самому, сейчас у нас на сцене поют 10 человек. Надо дать возможность выступить всем, у меня, скорее, роль Карабаса-Барабаса. Я ими руковожу, а пою в караоке-барах. Как известно, браки создаются на небесах, и создание коллектива нечто похожее. Встречаются определенные люди в определенное время в определенном месте. Проговаривается концепция проекта, и те, кому особо повезло, могут поделиться этой концепцией со всем миром. Мир, если совсем уж повезло, ее принимает.
- Почему из коллектива ушел Артур КЕЙШ?
- Он сам объяснил свой уход усталостью. Тяжело работать в таком ритме живому человеку: 100-110 перелетов в году, 50000 км автотранспортом, не могу посчитать железнодорожный километраж. Ранние подъемы, сухой закон, часовые пояса... Не каждый это выдерживает. К тому же он сейчас одинок, ему никого не надо содержать, финансовый вопрос не стоит столь остро. Сказал, что хочет отдохнуть. Потом, может быть, мы найдем ему какую-то работу в студии. На смену Артуру пришел Константин КАБАНОВ, он окончил ВГИК и в этом плане гораздо сильнее состава "Хора Турецкого" (у нас нет актерского и режиссерского образования), полагаю что какое-то время он будет искать свой сценический образ.
- Как вы при таком плотном графике гастролей бережете голоса? Когда находите время репетировать?
- Как бережем голоса..Подсмотрели рецепт у нашего более старшего товарища, Иосифа Кобзона! Я сказал: "Ребята, мы будем петь много и будем хорошо звучать". Не надо беречь мышцу, надо ее укреплять. Не надо беречь здоровье, надо его укреплять. А это история про питье сырых яиц: Если потенция есть, то она есть. Артисты репетируют новые произведения перед выступлением. Мы все время в творческом процессе, у нас нет выходных. Иногда бывают санитарные дни, вот после Америки в восемь утра самолет сел, и я сказал: "Сегодня проводим время в семьях, на работу выходить не надо". Я бархатный, либеральный диктатор, придерживаюсь политики кнута и пряника.
- Почему женские партии поют мужчины?
- Я верю в самодостаточность мужского пения. Если вы закроете глаза на нашем концерте, вы не поверите, что женщин на сцене нет. У нас есть мужчины, которые поют женскими голосами, а даже иногда шучу: "Такими голосами последний раз пели кастрированные мужчины в Европе в XVI-XVII веках. И вы не поверите, но у мужчин, которые поют такими голосами, есть дети!" Публике нравится. Четыре человека из нашего хора даже брали уроки пения женским голосом, а у одного из солистов уникальное строение связок - полумужские - полуженские.
- "Хор Турецкого" - коммерческий проект?
- На нас никто никогда не поставил денег. Для того чтобы состоялся проект в шоу- бизнесе, нужны артист, продюсер и спонсор. В "Хоре Турецкого" продюсером стал я сам, но это, скорее, исключение из правил. Инвестором стала публика, которая покупает билеты на концерты. Но это опять же исключение из правил. У нас много в концертах того, что не является коммерческим, то есть плохо продается. Если бы мы пели блатные песни нашими голосами, (а такие предложении поступали), мы были бы намного богаче и востребованнее. Но мы поем итальянские и неаполитанские духовные песнопения, классику, оперу. Пели бы "Мурку" - собирали бы стадионы, люди любят простое искусство.
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