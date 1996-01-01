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"Месть палача" и еще 7 детективов
"Правду жизни можно рассказать только в романе", - уверен начинающий писатель, генерал-майор Александр БОНДАРЕНКО. Вчера состоялась презентация его первого детективно-психологического романа "Месть палача".
Александр БОНДАРЕНКО в Приморском крае больше известен как заместитель начальника управления Федеральной службы налоговой полиции по Приморскому краю. Выйдя в отставку, генерал-майор стал писать детективы, благо фактуру для будущих бестселлеров собирать несложно: 17 лет службы, в том числе в должности начальника Управления по борьбе с организованной преступностью УВД края.
- Я начал писать, находясь в Лефортовской тюрьме по делу Черепкова. Теперь уже мало кто об этом помнит, меня, разумеется, реабилитировали. Но те два месяца у меня была масса возможностей понаблюдать за жизнью, за ее психологической составляющей. Меня интересовали взаимоотношения палача и жертвы, почему одному человеку предопределено судьбой стать палачом, а другому - жертвой.
- Какова сюжетная линия романа?
- Бывший майор милиции, начальник уголовного розыска УВД города Алексей ЛАВРОВСКИЙ волею судьбы и предательства своего подчиненного оказывается приговорен к смертной казни через расстрел. Привести приговор в исполнение поручено его старому другу Владимиру РИМАШЕВСКОМУ, который еще с курсантских времен безнадежно влюблен в женщину, ставшую женой Лавровского: В общем, завязка любопытная, детективная. Но роман не об этом. Я, в некотором роде, фаталист. То, что должно с человеком случиться, - обязательно случится. Но что он при этом почувствует и как поступит... Тут много тонкостей и возможностей осуществить то право выбора, которым Бог наделил каждого человека.
В романе я не рассказываю, что происходит, я рассказываю, почему это происходит. Я показываю отношения и ожидающих годами помилования или расстрела, и их палачей, исполняющих приговоры. В то же время я постарался выдержать тонкую грань между пустым философствованием и столь же пустым (пусть и эффектным) перечислением фактов.
- Это ваш первый, но не последний роман?
- Сейчас к изданию готовятся детективы "Шингон","Монах из Клерво","Борракайский закат", "Зея","Взятка","Сорока на рододендроне", "Бергенский тролль","Провинциальное убийство".
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