Актуальные темы
Finam
LentaInformNews
Цирк приехал!
Таинственность - мать PR. Как часто завеса тайны используется для того, чтобы возбудить любопытство, привлечь внимание, вызывать ажиотаж, сделать репутацию и заработать имидж. Желательно положительный. Но как ни крути, на одной таинственности долго не протянешь. Зачастую надо вовремя остановиться и открыть свои тайны массам.
Похоже, закрытый и таинственный клуб для избранных "Чонкин-холл" созрел до масс. В пятницу, то бишь завтра, пройдет первая вечеринка, на которую пускают всех желающих! Называется "Обратно в СССР" (Back to USSR). Ничего общего с "Биттлз" вечеринка не имеет. Устроителями обещаны романтизация советского прошлого и смакование его атрибутов. К примеру, на входе будет висеть большой кукурузник. Повсюду коммунистические плакаты и лозунги, красные флаги СССР. Вход, правда, не по советским ценам - 350 руб. на товарища.
Есть вещи - вневременного плана. К одной из них относят творчество Людмилы КОНОНЧУК, приморской художницы, выставка работ которой "Мелодия цвета" заканчивается 20 октября в Приморской государственной картинной галерее. В экспозиции представлены 45 живописных и графических работ, написанных художницей за последние два года в Приморье, Суздале и на берегу Волги.
Внимание, дети, а также их родители! 20 октября, в субботу во Владивосток приезжает Московский цирк с новой программой: "Рыси и кабаны". Название программы не исчерпывает ее содержания. Кроме удивительных по зрелищности выступлений рысей и кабанов будет еще много того, от чего не только дети, но и взрослые придут в искреннее восхищение. Московский цирк есть Московский цирк! Начало программы в 12.00 и 16.00 в субботу и воскресенье.
Из концертных гастролей в эти выходные - выступление Стаса МИХАЙЛОВА. Начало в 19:00 21 ноября в концертном комплексе "Fesco Hall". Удачных Вам выходных!
Новости тематики
- Ким Ки Дук раскинул свою "Сеть" на "Краю света"
- Актер Стивен Сигал просится жить на Дальнем Востоке России
- Стивен Сигал приедет на сахалинский "Край света"
- Крым подключится к культурной программе Восточного экономического форума в Приморье
- Дальневосточники поставили мюзикл про Тимура и Амура
- Леонардо Ди Каприо публично поблагодарил якутов за "Оскар"
- Фестиваль японского кино пройдет в Петропавловске-Камчатском
- Сахалин грезит Голливудом
- В Камчатском крае прошел традиционный праздник "День вулкана"
- Мирей Матье не приедет во Владивосток
Новости раздела
- Лучшая доля рода Коротаевых
- Определены даты Сахалинского международного кинофестиваля "Край света"
- В Приморье в Ночь музеев откроются новые выставки и экскурсионные маршруты
- Горячий привет с Севера
- У мольберта - Наталья Гончарова
- Фестиваль "Территория. Сахалин" станет мультижанровым
- На Сахалине идет первый в России фестиваль телевизионных фильмов
- 7 тысяч зрителей побывали на празднике открытия "Берингии-2018" на Камчатке
- В Магадане вышел в свет трехтомник выдающегося дальневосточного прозаика
- На Чукотке пройдёт первый окружной фестиваль родных языков
Комментарии
- Правила пользования функцией «Комментарии» на сайте Zrpress.Ru
- Запрещается:
- Нецензурная брань.
- Личные оскорбления в любом виде.
- Высказывания расистского толка, призывы к свержению власти насильственным путем, разжигание межнациональной розни.
- Проявления религиозной, расовой, половой и прочей нетерпимости или дискриминации.
- Публикация сообщений, наносящих моральный или любой другой урон любому лицу (юридическому или физическому).
- Использовать в имени (нике) адреса веб-сайтов, грубые и нецензурные выражения.
- Совершать любые попытки нарушения нормальной работы функции «Комментарии» и сайта.
- Осуществление прямой рекламы в сообщениях.
- Помещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, а также нечестные приемы ведения дискуссий.
- Мнения авторов комментариев может не совпадать с мнение авторов материалов и администраторов сайта. Администраторы имеют право удалить, отредактировать, перенести или закрыть любое ваше сообщение в любое время по своему усмотрению. Оставляя сообщение в «Комментариях», будьте взаимно вежливы и культурны, старайтесь не нарушать установленный порядок.
Популярно
- Три случая, когда вашу банковскую карту точно заблокируют
- Приморцы могут потерять деньги еще в одном банке
- На Дальнем Востоке рухнул еще один банк
- Мусорный полигон на Горностае неприятно напомнил о себе
- Приморцам могут разрешить садиться за руль без бумажных полисов ОСАГО
- Тарасенко пожаловался Путину на "полную беду" в Приморье
- Приморье может потерять одну из крупнейших рыбопромышленных компаний
- В России запретят эксплуатацию старых автомобилей
- Во Владивостоке резко подорожал популярный сорт хлеба
- Из учебного здания ДВФУ в центре Владивостока сделают ни рыбу, ни мясо