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Цирк приехал!

01 Января 1996, 00:00 | Дальний Восток

Таинственность - мать PR. Как часто завеса тайны используется для того, чтобы возбудить любопытство, привлечь внимание, вызывать ажиотаж, сделать репутацию и заработать имидж. Желательно положительный. Но как ни крути, на одной таинственности долго не протянешь. Зачастую надо вовремя остановиться и открыть свои тайны массам.

Похоже, закрытый и таинственный клуб для избранных "Чонкин-холл" созрел до масс. В пятницу, то бишь завтра, пройдет первая вечеринка, на которую пускают всех желающих! Называется "Обратно в СССР" (Back to USSR). Ничего общего с "Биттлз" вечеринка не имеет. Устроителями обещаны романтизация советского прошлого и смакование его атрибутов. К примеру, на входе будет висеть большой кукурузник. Повсюду коммунистические плакаты и лозунги, красные флаги СССР. Вход, правда, не по советским ценам - 350 руб. на товарища.

Есть вещи - вневременного плана. К одной из них относят творчество Людмилы КОНОНЧУК, приморской художницы, выставка работ которой "Мелодия цвета" заканчивается 20 октября в Приморской государственной картинной галерее. В экспозиции представлены 45 живописных и графических работ, написанных художницей за последние два года в Приморье, Суздале и на берегу Волги.

Внимание, дети, а также их родители! 20 октября, в субботу во Владивосток приезжает Московский цирк с новой программой: "Рыси и кабаны". Название программы не исчерпывает ее содержания. Кроме удивительных по зрелищности выступлений рысей и кабанов будет еще много того, от чего не только дети, но и взрослые придут в искреннее восхищение. Московский цирк есть Московский цирк! Начало программы в 12.00 и 16.00 в субботу и воскресенье.

Из концертных гастролей в эти выходные - выступление Стаса МИХАЙЛОВА. Начало в 19:00 21 ноября в концертном комплексе "Fesco Hall". Удачных Вам выходных!

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