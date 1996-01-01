Прекрасный "Лик" дальневосточной живописи

В выставочном зале музея Арсеньева на ул. Петра Великого, 6 проходит юбилейная выставка живописи творческого объединения "Лик".

Они учились вместе в училище искусств в Иркутске, затем в Дальневосточной академии искусства во Владивостоке, где и обнаружили, что молодым художникам трудно пробиться к зрителю. Выставочные залы галерей предпочитают мэтров. Тогда - 20 лет назад - решено было объединиться и провести первую выставку в зале Дворца культуры им. Ленина.

Ныне Александр ГУНЗЕНОВ, Олег ПОДСКОЧИН, Де СОН ЕН, Валерий ЕРОФЕЕВСКИЙ, Сергей СПЕЛОВ, Николай КАЗАНЦЕВ, Владимир ПОСПЕЛОВ живут и работают на Байкале, Сахалине, в Уссурийске, Владивостоке. Их творческий почерк и философское видение мира настолько разные, и трудно представить, что же их объединяет, кроме воспоминаний юности. Скорей всего, честное отношение к искусству, профессионализм и восхищение красотой мира.