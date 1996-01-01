"Осенний вернисаж" - новое слово в выставочной деятельности Приморья

21 октября в культурной жизни Владивостока ожидается беспрецедентное событие: на одной выставочной площадке произведения признанных мастеров русской живописи, графики и прикладного искусства представят три галереи одновременно: "Ностальгия", "Арка" и "Приморская государственная картинная галерея".

У каждой из них - своя специализация и свои "жемчужины". Тем интереснее и многограннее обещает быть содержание проекта.

"Осенний вернисаж" рассчитан на тех, кто ценит отечественное искусство и понимает, что это - стратегический запас России, - говорит арт-директор галереи "Ностальгия" Юнна РЕЗАЕВА. - Цель нашего мероприятия - еще раз продемонстрировать мощь и самобытность таланта российских художников и сподвигнуть тех, кто может оказать поддержку людям искусства, на возрождение традиций меценатства".

Уникальность этой выставки состоит еще и в том, что "Осенний вернисаж" пройдет под открытым небом - на территории красивейшей и гостеприимной загородной усадьбы "Вавилово".

В сочетании с чистым воздухом, живой музыкой, дефиле этнографических костюмов XII-XVIII вв., традиционными блюдами русской кухни и фирменными настойками от хозяйки усадьбы Тамары ВАВИЛОВОЙ.