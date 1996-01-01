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Тимати будет в "Авангарде"
Есть люди, одно появление которых в той или иной географической точке - уже событие. Человек-бренд приезжает во Владивосток в конце этой недели. Имя его произнести страшно - уши лопнут от девичьих восторженных криков: "Тимати!!!"
Да, да ! Звезда отечественного хип-хопа, сердцеед и балагур, актер, владелец клубов и ресторанов, законодатель целого направления в молодежной моде, любимчик Ксюши СОБЧАК и прочих мажорных девушек Москвы дает концерт в эту субботу в клубе "Авангард". Начало в 19.00. Как ни странно, шансы купить билеты еще остались.
Впрочем, кто-то купит их на выступление заморских танцоров фламенко, что состоится 13 октября в концертном комплексе "Fesco Hall". Фламенко - это жгучая средиземноморская экзотика, явленная в упругих ритмичных движениях, наполненная страстью, музыкой и чудесным пением на испанском. Кто хоть раз видел, как танцуют фламенко, обязательно захочет увидеть это снова. Цена на билеты варьируется от 800 до 2000 руб.
Приходилось ли вам спасать девушку из рук хулигана, после чего круто менять привычную тихую жизнь на беспокойные будни криминального авторитета? Именно все это пришлось испытать месье Амедею - скромному учителю из пьесы Рейно-Фуртона "Огни Парижа". Феерический сюжет в лучших традициях французской комедии положений - на сцене театра ТОФ 13 октября.
Весьма любопытные программы ожидают молодых: 12 октября в "Скорпионе" (дикие пляски с ди-джеем Градусом), 13 октября в "Даунтауне" (хаус-вечер с ди-джеем Матцеем) и "Дежавю" (ди-джей Дэф делает ночь для гостей).
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