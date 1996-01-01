Лето кончилось - выходные остались

Кому опостылел домашний уют и бумажно-офисная рутина - отправляйтесь в эту субботу на остров Русский. 6 октября Приморская федерация альпинизма и скалолазания проводит здесь гонки на выживание под кодовым названием "Без башни".

Несколько команд из добровольцев будут соревноваться между собой в скорости, выносливости, силе, смекалке. Им предстоит преодолеть заданный маршрут, который включает этапы горного велосипеда, бега по пересеченной местности, гребли на лодках, лазанья по скалам, ныряния, плавания. При таких условиях мастерство в каком-то одном виде спорта не подмога. Здесь нужны поистине спецназовская подготовка и незаурядная выносливость. Впрочем, участники этого комплексного марафона - обычные люди, просто им очень хочется испытать свои силы и поверить в себя. Победа достанется тем, кто первыми успешно пройдут все этапы и финишируют командой в полном составе.

Кому больше по душе энергичный отдых, но все же не экстрим, тому прямая дорога в эту субботу - в клуб "Гранд Кафе". Здесь после десяти вечера начнется зажигательная вечеринка Асe show или "Энергия жизни". Устроители обещают живой вокал под завораживающие треки ди-джея Тиесто. Цена входного билета 500 руб.

На 200 руб. дешевле обойдется 6 октября посещение клуба "Дежавю". Здесь будет крутить винил гость из Южно-Сахалинска, ди-джей Саха МАРКОВ. Любители техно и техно-хаус - не пропустите !

Вам нравится Бабель? Хм, смотря в какой постановке ? Тогда в театр Горького. Здесь 5 и 6 октября пройдет спектакль-мюзикл по пьесе "Биндюжник и Король" Исаака БАБЕЛЯ - в постановке народного артиста России Ефима ЗВЕНЯЦКОГО. Стоимость билетов от 200 до 700 руб. Для детей в "Театре кукол" в это воскресенье - кукольно-цирковое представление "Чемодан чудес". Ведущий программы - виртуозный исполнитель невиданных фокусов клоун Аполлон СУНДУКОВ. Начало в 12.00, цена билета - 100 руб.

Человеком всегда движут два противоречивых желания - стремление к общению и стремление к уединению. Последнее стало темой уникальной выставки работ художника Татьяны ПОГРЕБНЯК. Выставка называется "Мое пространство" и проходит в эти дни Приморском доме художника. Картины, выполненные из кожи, ювелирные изделия из кожи с самоцветами, гобелен, батик, монотипия, смешанная техника - все то, что отражает внутренний и духовный мир человека. Приятных выходных !