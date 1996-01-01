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"Биение сердца" в переводе не нуждается
В середине сентября во Владивостоке торжественно отметили 90-летнюю годовщину первой международной встречи по дзюдо. Юбилейная дата стала поводом не только для того, чтобы напомнить - именно Владивосток является родиной дзюдо в России, но и для более глубокого обобщения исторических фактов из жизни "форпоста России" на Тихом океане. Так родился интересный социокультурный проект под общим названием "Биение сердца", объединивший в себе несколько только на первый взгляд не связанных между собой мероприятий.
Инициаторы проекта - Японский центр во Владивостоке и PR-агентство "ПР агентство Фефер". Рассказывает зам. директора Японского центра Ольга СУМАРОКОВА:
"При подготовке проекта "Биение сердца" мы явственно ощущали, как он превращается в Идею: помочь Владивостоку сделать его лицо узнаваемым. Каким оно видится со стороны? В нем совершенно отчетливо присутствуют черты и Востока, и Запада. Здесь рождается новая формация, новое культурное пространство, во многом экспериментальное и дерзкое, питающее фантазию нового поколения, для которого существует мир без границ. Все это - результат взаимопроникновения культур Востока и Запада. Не надо думать, что процесс этот начался недавно и вдруг. Это судьба нашего города, он замысливался таким, он для этого нужен был Российской империи..."
Любопытно, что проект "Биение сердца" стартовал с фотовыставки режиссера и фотохудожника Владимира АСМИРКО - "Образы Богоматери". Идея была в том, чтобы не только показать многовариантность передачи ее образа, но и отразить в ней "Материнство" как сверхидею. На ней были представлены фотографии икон, которым уже несколько веков, и недавние работы.
Затем в рамках проекта прошла церемония памяти Василия ОЩЕПКОВА и празднования 90-летия первой международной встречи по дзюдо. "Фигура первого русского дзюдоиста смотрится на фоне истории развития Владивостока совершенно естественно, - считает Ольга Сумарокова. - Человек, получивший православное образование и учившийся дзюдо у его основателя Дзигоро Кано, - яркий пример востоковеда-практика, в котором два мира сошлись, не конфликтуя. Благодаря его усилиям, дзюдо в Россию пришло "из первоисточника". Почему же туристам, приезжающим в наш город, не рассказывают об этом? ".
На торжественной церемонии зрители увидели некоторые приемы в исполнении членов сборной России по дзюдо Владимира ТУРА и Давыда ГУБАРЯ, юных дзюдоистов клуба "Геракл", а также выступление группы из 12 французских барабанщиков. (Во Франции очень сильная школа дзюдо, и французы, как и японцы, тоже любят барабан). Изначально была идея организовать на центральной площади Владивостока совместный концерт японских и французских барабанщиков, чтобы эмоционально украсить и усилить церемонию. Но японские барабанщики были заняты на гастролях и не смогли приехать, зато французские не испугались огромных расстояний. В результате получилась яркая иллюстрация торжества жизни и бесконечного терпения - того, что объединяет материнскую суть проекта и философию дзюдо, где истинная цель "не воспитать чемпиона на татами, а воспитать хорошего человека в жизни".
Итак, первый год проекта "Биение сердца" завершен, но на самом деле история продолжается. Главный специалист спорткомитета администрации Приморского края Геннадий ЗАХАРОВ пообещал, что с будущего года во Владивостоке будут проходить международные турниры по дзюдо памяти Ощепкова. И есть надежда, что Идея сделать лицо Владивостока узнаваемым будет развиваться и расширит географию ее участников, ведь биение сердца в переводе не нуждается.
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